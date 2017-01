Le samedi 10 décembre, SaBOTage 6331, l’équipe de robotique de l’École secondaire catholique l’Essor a organisé une journée pour les équipes robotiques débutantes de la région.

Avec l’appui de certains membres clés des équipes Automatons 4920 de Belle Rivière et Sabre Bytes équipe 772 de Sandwich, les équipes de l’Essor et The A-Team ont pu bénéficier de leurs connaissances et habiletés ainsi que créer un réseautage. Étant donné que SaBOTage et The A-Team commenceront sous peu leur première année de compétition, les entraîneurs et les élèves des deux autres équipes ont gracieusement accepté de les encadrer et de les guider à travers les étapes nécessaires pour bien réussir.

Les missions et valeurs de FIRST Robotics Canada sont ancrées dans chaque membre des équipes. La valeur la plus importante étant la coopétition, c’est-à-dire que les membres coopèrent avec les autres équipes dans un esprit de compétition. Les raboteurs sont encouragés de travailler leurs qualités de leadership, de communication et de travail d’équipe à travers leur passion commune de la robotique.

Selon, Justin Bornais, de l’équipe communautaire A-Team, « la journée des débutants était très avantageuse puisqu’elle nous a donné la chance d’apprendre des autres équipes et c’était très amusant. J’ai eu la chance d’apprendre à utiliser des outils et comment m’en servir pour bâtir des robots ». Ensemble, les équipes auront l’occasion de célébrer leurs succès dans les sciences, la technologie et le génie à travers les compétitions de robotique pendant la saison.

Alex Breault, le capitaine de l’équipe SaBOTage, conclut son expérience de la journée en disant : « Aujourd’hui, nous nous sommes rassemblés avec les autres équipes dans la communauté et nous croyons que c’était un gros succès. Nous essayons aussi d’inspirer les élèves des autres écoles ».

SaBOTage va retourner la faveur en encadrant notre équipe junior avec son équipe de Lego et accueillera les équipes des autres écoles afin de leur venir en aide.

Jordyn Tocco, membre de l’équipe SaBOTage, en 11e année à l’Essor.