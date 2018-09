Le 27 mars 2017, le Département d’histoire de l’Université de Windsor annonçait la création de la Médaille du patrimoine communautaire. L’attribution de cette médaille, que ce soit à une organisation ou à un individu reconnaît le travail et la réalisation d’un projet relié à l’histoire et au patrimoine de Windsor, la région d’Essex et les comtés de Lambton et Kent.

Cette année, le comité organisateur de l’activité Rendez-Vous at Ste. Anne Parish de Detroit qui lançait sa première édition à l’automne 2017 se voit remettre la médaille. Comme le souligne le Dr. Guillaume Teasdale, professeur d’histoire à l’Université de Windsor, le prix est décerné pour souligner « leurs efforts dans la promotion du patrimoine canadien-français dans la région de Détroit ».

Rendez-Vous a été mis sur pied par les descendants des premiers colons français arrivés à Détroit il y a plus de 300 ans. Dès le départ, Ellizabeth Bourne et les membres de son équipe ont voulu inclure dans le festival non seulement les Canadiens-français mais également les communautés des Premières Nations qui, l’histoire nous le démontre maintenant, ont été un facteur important du succès de l’établissement européen sur les rives de la rivière Détroit. Tous sont membres de French Canadian Heritage Society of Michigan, un organisme dont les membres sont très actifs sur Facebook en publiant fréquemment des récits, images etc., de la présence française dans cet état.

Au moment de constituer son équipe, Mme Bourne s’est entourée de francophones et de francophiles tels John Cooper (Alliance française, Club Richelieu Windsor et Chambre de commerce franco-américaine) et Stéphanie Potier (enseignante et membre du conseil d’administration de l’Alliance française de Détroit).

La première édition a été couronnée de succès. Cette année, le festival revient en force les 22 et 23 septembre prochains et c’est à ce moment que l’équipe sera honorée pour son initiative et son travail. Il faut remarquer que Rendez-Vous s’inscrit dans un événement plus large intitulé : French Canadian Week in Michigan. La programmation est conçue pour satisfaire tous les membres de la famille : des jeux du 18e siècle pour les enfants, personnification d’habitants et de costumes de cette époque, visites de l’église Ste. Anne, musique et danses. Ceux et celles qui s’identifient toujours comme descendants de Canadiens-français sont passablement actifs et, au fil des mois, d’autres activités se déroulent au Michigan.