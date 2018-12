Au printemps dernier, un sondage distribué auprès des élèves de 9e année de toutes les écoles secondaires du Conseil scolaire catholique Providence révélait un fait simple : en grande majorité, les élèves ne sont pas au courant de l’existence des organismes francophones, encore moins de leurs missions ou des actions qu’ils posent. Dans le cadre de cet exercice, on voulait apprendre ce qu’ils connaissaient de la communauté, des organismes francophones, ce qu’ils aimeraient retrouver dans la communauté et à quels types d’activités ils pourraient participer.

C’est par le biais des cours de citoyenneté que la démarche a été enclenchée. Les organismes francophones et certains organismes bilingues ont été identifiés et ont été invités à venir rencontrer ces élèves qui, cette année, sont rendus en 10e année. Les représentants d’organismes et les élèves se sont donc récemment rencontrés, non pas sans qu’un travail préparatoire ait été fait en amont. En effet, les élèves ont été invités à travailler avant la rencontre à partir d’un document intitulé Une action concertée qui leur a permis d’avoir du temps pour réfléchir sur les besoins identifiés, l’organisme susceptible de mieux les aider en regard de ce besoin et dans quelle mesure l’action proposée pourra améliorer le bien commun.

Il y a quelques jours, les élèves des écoles secondaires du Csc Providence se sont rencontrés. En fait, il s’agit des élèves d’E.J. Lajeunesse, de l’Essor et de l’école secondaire de Pain Court. Bien préparés, ils ont pu, pendant un peu plus de deux heures, partager avec le représentant de l’un ou l’autre des organismes communautaires de la région leur vue et leurs projets respectifs. Parmi les organismes présents lors de ces rencontres, on notait une vaste diversité d’intérêts. Ainsi, les élèves ont eu l’occasion d’échanger avec des membres du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent, le YMCA, le journal Le Rempart, la Chorale du Tricentenaire, Service Canada ou encore le WIFF pour n’en nommer que quelques-uns. De ces discussions, il est ressorti des projets, simples en général, mais qui impliquent un réel intérêt des élèves ainsi que des organisations qui se sont prévalues de l’exercice.

La prochaine étape consiste à réaliser les idées qui ont été couchées sur papier. Il reste également des écoles à rencontrer lors du deuxième semestre de l’année scolaire. Plusieurs des idées émises dans le cadre de cette rigoureuse démarche menée de façon très sérieuse devraient se réaliser d’ici la fin de l’année scolaire. Mais, déjà, on peut noter un résultat positif en ce sens que les élèves des différentes écoles secondaires ont découvert les organisations francophones qui oeuvrent dans leurs milieux respectifs.

PHOTO: De nombreux élèves ont participé à cet exercice.