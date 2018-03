Suivant un calendrier de rencontres bimensuelles, les membres du comité Franco-Info se sont retrouvés le jeudi 8 mars au Centre d’orientation pour les adolescents. La rencontre de deux heures et demie a permis de faire le tour d’un ordre du jour relativement léger.

Didier Marotte, co-président du Comité, a profité de l’occasion pour parler de la consultation communautaire à venir au printemps. Il soulignait, d’entrée de jeu, qu’il est temps de faire le point sur les attentes et besoins de la communauté dans son ensemble mais également des composantes qui la forment.

Cette consultation fait suite à un constat navrant de baisse de participation aux activités, d’un manque de relève, de budgets qui sont gelés depuis quelques années ou encore d’ignorance des subtilités de la nouvelle réalité.

« Ce qui avait été imaginé et qui fonctionnait il y a une trentaine d’années ne fonctionne tout simplement plus », dit-il. Reprenant une pensée déjà exprimée, il a rappelé qu’en plus du constat, on n’avait pas vraiment une idée claire des avenues qu’il faudrait prendre pour que la vie communautaire francophone soit plus dynamique.

Puis, Nicole D’Hondt, directrice du Centre de formation des adultes (CFA) du Conseil scolaire catholique Providence, a pris quelques minutes pour expliquer ce qu’est le CFA, les clientèles desservies ainsi que les programmes offerts.

« Situé sur la rue Ouellette, en face de la Bibliothèque municipale, nous accueillons des adultes, souvent des nouveaux arrivants ou encore des personnes qui n’arrivent pas à fonctionner au mieux dans une école secondaire, explique-t-elle. Dans ce cas, il est question d’éducation alternative ». Trois enseignants y dispensent des cours.

Par ailleurs, le Centre offre le Programme d’éducation permanente dans lequel plus de 90 enseignants sont engagés un peu partout. Les cours hybrides sont également disponibles dans la région. Selon Mme D’Hondt, ce concept permet à des étudiants de concilier travail, famille et formation puisqu’ils travaillent à leur rythme.

Yasmine Joheir, présidente du Comité local l’intégration francophone, et Carole Papineau du comité des communications du Comité Franco-Info, sont intervenues pour faire le point sur certains dossiers. Mme Joheir a fait le point sur le rapport de la consultation communautaire tenue au Collège Boréal il y a quelques semaines et à laquelle une cinquantaine de personnes ont participé. À partir du rapport du consultant responsable de la rencontre, il faudra maintenant trouver des pistes d’action concrètes selon elle.

Pour sa part, Mme Papineau a annoncé que le projet de calendrier communautaire en ligne allait bien et qu’il sera bientôt possible de l’utiliser. On vise la plus large diffusion possible pour ce calendrier auquel les organismes pourront contribuer. « Cela va permettre, entre autres, d’éviter de se retrouver avec trois activités la même journée », a-t-elle fait valoir.

Comme c’est la tradition, un tour de table des participants a terminé la rencontre. La prochaine réunion est planifiée le 10 mai prochain.

PHOTO: La rencontre a eu lieu au Centre d’orientation pour adolescents.