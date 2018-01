Quatre organismes du Sud-Ouest de la province, dont le Centre communautaire francophone La Girouette de Chatham-Kent, se sont vus attribuer des subventions dans le cadre du Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO). Au total, 57 projets dans la francophonie se sont partagé quelque deux millions de dollars. L’annonce en a été faite le 23 janvier dernier par la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Marie-France Lalonde.

Lancé à la fin du mois de septembre dernier, le PAFO est doté d’un fonds de 3 millions $ destinés au financement d’initiatives ou de projets locaux au sein des communautés francophones. L’annonce des premiers déboursés, qui arrive à quelques mois des prochaines élections ontariennes, a forcé les organismes à monter puis présenter des projets rapidement puisque la date de présentation avait été fixée au 2 novembre dernier. Trois priorités avaient été précisément ciblées par le gouvernement : l’intégration sociale, la célébration de la francophonie et l’appui à des groupes plus vulnérables tels les aînés, les nouveaux arrivants et les francophones membres des communautés LGBTQ.

Du côté du Centre communautaire francophone La Girouette de Chatham-Kent, le projet retenu bénéficiera d’une subvention de 5000 $ et s’intitule : « Prenons soin de nous ». Trois activités sont prévues, soit un concert présenté par un groupe franco-ontarien, la délivrance d’un certificat en secourisme/RCR et une formation à l’autodéfense. La Girouette se chargera de la mise en œuvre de « Prenons soin de nous ». Au total, l’organisme vise à toucher au moins 64 participants et mobiliser six bénévoles.

Le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO), dont le siège social est à Sarnia et qui couvre également la région de Windsor, recevra 4494 $ pour son projet « Ensemble on peut! ». Les activités se tiendront simultanément à Windsor, London et Sarnia lors de la Journée internationale de la femme en mars prochain. Le RFSOO prévoit rejoindre quelque 120 femmes avec cette initiative. Au cours de la Journée internationale de la femme, le Carrefour des femmes du Sud-Ouest de l’Ontario vise à rencontrer environ 300 femmes et 20 fournisseurs de services lors d’une activité qui se déroulera à London. Le London Cross Cultural Learner Centre, le Centre communautaire régional de London (CCRL), le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent et l’Union culturelle des Franco-Ontariennes soutiennent le projet de journée d’apprentissage et de sensibilisation aux problèmes et obstacles rencontrés par les femmes francophones ainsi qu’à leurs droits. Un budget de 15 992 $ est alloué à cette initiative.

Finalement, un dernier projet, étalé sur deux ans cette fois, sera piloté par le CCRL avec le soutien de partenaires tels que la Table Franco-Info London, le Carrefour des femmes du Sud-Ouest de l’Ontario, la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario et les conseils scolaires francophones Viamonde et Providence. L’objectif est de rejoindre quelque 1200 francophones (Autochtones, membres des groupes ethnoculturels, jeunes et personnes âgées). Pour ce faire, deux moments importants de l’année ont été identifiés : la fête de la Saint-Jean-Baptiste en juin prochain et la Semaine de la Francophonie en mars 2019. Un montant de 31 386 $ a été alloué à ces activités.