Au cours des dernières années, le Conseil scolaire Viamonde s’est donné pour mission de développer les compétences de ses élèves de la maternelle à la 12e année en ce qui touche aux technologies. Pour se faire, quoi de mieux que d’intégrer en salle de classe les outils informatiques pouvant familiariser les jeunes avec l’environnement professionnel et même social qui sera largement le leur? Mais pour ce faire, il n’y a pas que les élèves qui doivent apprendre à se servir de ces programmes mais également le corps professoral. C’est pourquoi Viamonde organisait, les 23 et 24 mars derniers, à l’École secondaire Jeunes sans frontières, à Brampton, une série d’ateliers à cet effet.

Nommé Rassemblement Viamonde21, ce chiffre faisant référence au XXIe siècle, l’évènement réunissait des enseignants de plusieurs écoles. Une vingtaine d’entre eux avaient pour tâche de partager leurs connaissances avec leurs collègues en ce qui a trait à la programmation, à la planification de cours virtuels, à l’utilisation des médias sociaux en classe, etc. Des élèves ont aussi été invités à faire part de leurs expériences afin de donner des exemples concrets de l’application des nouvelles méthodologies d’enseignement.

Les ateliers se donnaient dans une grande salle où, par petits groupes, les enseignants en apprenaient davantage sur les technologies qui s’intègrent le mieux dans les cours.

Ainsi, Amadou Bah, de l’Académie de la Tamise (London), a expliqué comment l’utilisation de petits robots peut développer la communication, la collaboration et la logique chez les jeunes. Robert Powo, de l’École secondaire de Lamothe-Cadillac (Windsor), a entretenu ses collègues de l’utilisation de OneNote et SharePoint pour accroître l’engagement des élèves par des rétroactions en temps réel. Natalie D’Aoust et Alain Lacoursière, de l’École élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau (Toronto), ont démontré comment les programmes Scratch et Scratch Jr peuvent contribuer à l’amélioration des compétences en littératie. Mahlah Lockey, de l’École élémentaire Champlain (Welland), a parlé de la communication avec les parents par le biais de la technologie.

De nombreux autres logiciels, programmes et médias sociaux (Spark Video, Minecraft, Bitsboard, Youtube, Twitter, etc.) ont aussi fait l’objet d’une présentation par d’autres enseignants.

Une zone d’exploration libre avait aussi été mise à la disposition des participants pour qu’ils apprennent les rudiments de la programmation à l’aide de robots. Ces petits engins sur roues peuvent être programmés au fur et à mesure des déplacements que l’on souhaite leur faire faire en fonction de l’apprentissage visé. Cette pédagogie amusante peut prendre d’autres formes, telle que les lunettes Google Street View, qui plongent l’utilisateur dans d’autres pays, voire d’autres époques.

Bref, avec ces technologies, les élèves du Conseil scolaire Viamonde ne seront pas seulement ancrés dans le présent mais aussi dans l’avenir.

Photo : les enseignants ont échangé sur l’utilisation des technologies en classe.