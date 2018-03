Et si le petit Jack (Jack et le haricot magique) rencontrait au détour d’un sentier forestier le Petit Chaperon rouge, juste après que Cendrillon ait traversé la scène en courant pour échapper au prince charmant, s’arrêtant juste à temps pour échanger quelques mots avec un personnage de Rapunzel? C’est ce que la troupe Esprit Essor a produit et brillamment livré sous la forme d’une comédie musicale vraiment exigeante à tous égards.

Le premier défi à relever était celui des textes et des chansons. Les 19 comédiens ont dû s’investir totalement pour apprendre ce matériel riche, enjoué et parfois émouvant. L’exercice était périlleux puisque les différents univers des contes de fées ne sont pas nécessairement et spontanément compatibles. De ce fait, le risque de confusion chez les spectateurs était grand, mais, grâce à une mise en scène rigoureuse et très précise, ces derniers ont pu suivre le fil de l’histoire sans problème. Il fallait être attentif cependant tant les tableaux dans cette pièce écrite par Stephen Soundhem (paroles et musique) et James Lapine (textes) se succèdent rapidement.

Le second défi était lié à la musique et aux chansons. On a beaucoup parlé dans Promenons-nous dans les bois, mais on a chanté encore plus souvent. Certains airs étaient faciles à chanter, mais, dans les moments plus tendus du scénario, le niveau de difficulté s’élevait sensiblement. Encore une fois, la magie, résultat d’un travail acharné pendant plusieurs semaines, a fonctionné. L’orchestre, littéralement le 20e personnage du récit dirigé par Gabrielle Papineau, a travaillé jusqu’à la dernière minute pour s’approprier l’ensemble de l’oeuvre. Comme le soulignait Mme Papineau, « les musiciens ont travaillé vraiment très fort pour cette comédie musicale ».

Plus de 1000 élèves ont assisté aux représentations de la comédie musicale et, en deux soirs, quelque 400 personnes ont eu le plaisir de se laisser entraîner, « à travers un regard résolument moderne et décalé » dans une relecture des plus célèbres contes de fées et dans laquelle les désirs, les quêtes et les rêves de tous les personnages prenaient vie.

PHOTO: Ce boulanger et sa compagne se retrouvent en présence du Chaperon rouge.