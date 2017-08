Des expositions, des conférences et des visites à pied constituent l’essentiel de la programmation des trois musées de Windsor : Chimczuk Museum, la maison François-Baby et le Centre d’interprétation Duff-Baby. Les sujets, très variés, devraient susciter la curiosité et l’intérêt des amateurs.

On n’a pas attendu la création officielle de la fédération pour fabriquer du vin ou de la bière au pays. Il faut remonter à 1668 pour voir sortir la première brasserie de la Nouvelle-France à Québec à l’initiative de l’intendant Jean Talon. Le musée communautaire Chimczuk vous invite, jusqu’au 31 décembre, à une revue de l’histoire du vin au pays et de la place que la région de Windsor-Essex dans le développement de la viticulture canadienne (Toast to the Coast : An EPIC 150 Years update). On y découvre qu’au Canada, c’est à l’île Pelée que l’épopée débute, ou encore dans la communauté francophone de Sandwich. Difficile à déterminer mais, néanmoins, c’est une histoire fascinante à se laisser conter et qui débouche sur une un développement étonnamment rapide de cette industrie dans la région depuis quelques années.

Une série de conférences au cours de l’automne permettra d’en apprendre plus sur l’industrie viticole locale. Le Centre d’interprétation Duff-Baby présentera le 9 septembre prochain une conférence dans le cadre de Canada 150 intitulée The Making of Canada. Du 30 septembre au 31 décembre, pour rester dans le thème des boissons alcoolisés c’est l’art de la distillerie, via l’histoire de J.P. Wiser qui sera en vedette au Centre. Dimanche le 1er octobre prochain, les toujours populaires promenades commentées Sandwich Heritage Walking Tours seront de retour. Il faut s’y inscrire à l’avance et la visite se fait en utilisant une application pour téléphone intelligent développée par le Département de la planification de la ville de Windsor que l’on peut télécharger ici : http://www.citywindsor.ca/residents/historyofwindsor/Pages/Walking-Tours.aspx.

Le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire et l’équipe du Musée est à mettre la dernière main à un programme et à des trousses pédagogiques spécifiquement destinés à cette clientèle. Deux expositions seront accessibles aux élèves et aux enseignants : Sacrifice & Courage : The Dieppe Raid Remembered et Windsor in 1867 and 1967 : A Sesquicentennial Exhibition.

En mettant l’accent sur des sujets régionaux par une offre d’activités diversifiée, les musées espèrent susciter un intérêt nouveau pour l’histoire et la culture du Sud-Ouest. Avec les récentes découvertes d’artéfacts amérindiens dans le sous-sol de Sandwich et le projet de digitaliser des images et photos historiques lancé récemment il semble que l’on assiste à un regain d’intérêt pour un passé pas si lointain mais souvent méconnu.

Photo : Windsor in 1867 and 1967 : A Sesquicentennial Exhibition, une des présentations automnales du Musée communautaire Chimczuk (Photo : archives)