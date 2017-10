Les habitués du parc Willistead ont remarqué que, depuis quelque temps, des échafaudages entoilés cachent une bonne partie de la façade de la maison. L’édifice avait besoin de travaux de rénovation et de restauration, notamment au niveau des fenêtres. De fait, toutes les 239 fenêtres du manoir et du hangar où étaient rangées les carrioles et les calèches qui se trouvent à proximité seront réparées. Des réparations seront aussi effectuées sur les murs extérieurs, le toit, les gouttières, et les fondations pour corriger certaines infiltrations d’eau, etc. Coût total de l’opération : 1,95 million $.

Le manoir a été érigé, à compter de 1904 par le fils de Hiram Walker, Edward Chandler Walker, au milieu d’un parc de 15 hectares. La conception architecturale a été confiée à Albert Khan dont les bureaux étaient situés à Détroit.

Ce n’était pas la première fois que cet architecte travaillait pour la famille Walker puisque Hiram Walker l’avait engagé pour dresser les plans de la vieille gare de Kingsville afin d’être prêt pour accueillir les visiteurs et les marchandises lorsque le tronçon de chemin de fer entre Windsor et la petite municipalité serait complété en 1889. Aujourd’hui, après avoir été sauvé de la démolition, l’endroit héberge un restaurant spécialisé en cuisine méditerranéenne.

Il y a plusieurs années que ces travaux auraient dû être entrepris mais, devant l’ampleur du projet, il a fallu être stratégique pour amasser les fonds nécessaires. Le bâtiment, comme le site, est classé site patrimonial et cela se traduit par l’obligation de tout refaire de façon authentique, ce qui fait grimper les coûts.

La Ville de Windsor est parvenue à réserver 1,5 million $ – 150 000 $ par année depuis dix ans – en vue de ce projet. De son côté, le gouvernement fédéral, dans le cadre du programme Canada 150, participe à la hauteur de 450 000 $. Les travaux en cours concernent la partie où les dommages faits par le temps et les intempéries étaient les plus importants.

Fort heureusement, l’intérieur de la maison est en excellente condition, ce qui permet de l’utiliser pour des réceptions, des mariages ou des rencontres. Lors d’événements tel que Art in the Park, les gens peuvent profiter de visites guidées. Ces activités permettent de générer des revenus de quelque 200 000 $ annuellement pour défrayer les coûts d’entretien.

Photo : des réparations à la maçonnerie s’imposent.