Pain Court aurait une population d’environ 600 personnes. Du 18 au 22 septembre prochain, il s’y tiendra le Championnat international des labours et exposition rurale de 2018 et, on estime que près de 100 000 personnes envahiront la ferme de Jean-Marie Laprise où se déroulera spécifiquement l’événement.

Parmi ces visiteurs, pas moins de 1400 élèves des écoles du Conseil scolaire catholique Providence de la région auront l’occasion de participer à la journée francophone prévue pour le 20 septembre. Pour plusieurs de ces jeunes, ce sera véritablement la découverte d’un univers qu’ils ne connaissent que très peu. Le Championnat, en soi, est un événement impressionnant. Pendant cinq jours, les visiteurs pourront assister à différentes compétitions, des spectacles, des démonstrations et, on prévoit que quelque 600 exposants seront sur place pour faire découvrir leurs produits et services.

Également, pour les amateurs de records homologués, plusieurs records Guinness seront en jeu lors de ce championnat : la course la plus importante avec un oeuf tenu sur une cuillère (Largest Egg and Spoon Race) et celui de la plus imposante structure faite de cubes de sucre. Évidemment, le championnat de labour est l’attraction principale de cet événement. Des fermiers d’un peu partout en Amérique du Nord se retrouveront sur la ferme de Jean-Marie Laprise, membre du comité organisateur pour faire la démonstration de leurs talents évalués suivant différents critères.

Le championnat comme tel trouve son origine en Ontario et c’est en 1846 que l’on retrouve la trace d’une compétition entre laboureurs dans le cadre de la première exposition agricole de Toronto. À l’époque, l’activité avait été tenue sur une ferme près de l’intersection de la rue Yonge et de l’avenue St. Clair. Pour sa part, Ontario Plowmen’s Association a été fondée en 1911 et le premier Championnat de labour s’est officiellement déroulé deux ans plus tard sur la ferme Sunnybrook, toujours près de Toronto.

Organiser un événement comme celui-ci ne se fait pas du jour au lendemain et, selon le site officiel, il faut prévoir trois ans de travail afin d’attacher toutes les ficelles qui font de cette rencontre un événement couru par les foules. Pour les résidents de Pain Court, la vie habituellement calme de la communauté va connaître beaucoup d’effervescence du 18 au 22 septembre prochains.