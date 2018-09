Qu’est-ce que le Jour des Franco-ontariens et des Franco-Ontariennes ? Le 25 septembre est d’abord l’anniversaire du premier lever du drapeau franco-ontarien qui a eu lieu en 1975 à l’Université Laurentienne à Sudbury. Ses deux créateurs, Michel Dupuis et Gaétan Gervais, ont créé un drapeau représentatif de son peuple : le trille pour l’Ontario, le lys pour la langue française, le vert pour les étés et le blanc pour les hivers. Le drapeau est devenu symbole officiel de la province en 2001. (Source partielle : ACFO Sudbury)

C’est seulement à partir de 2010 que le 25 septembre est devenu le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. La loi sur cette journée officielle, adoptée à l’unanimité le 26 avril 2010 par l’Assemblée législative, proclame le 25 septembre de chaque année comme le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Tous les ans, ce jour reconnaît la contribution de la communauté francophone de l’Ontario à la vie culturelle, historique, sociale, économique et politique de la province. La proclamation de cette journée est une action concrète de la province pour soutenir la communauté franco-ontarienne. Depuis le 2 mars 2017, la chanson « Notre place » de Paul Demers est l’hymne officiel des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes.

Pourquoi est-il important de célébrer le 25 septembre ? Fierté! Une célébration telle que celle du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes suscite beaucoup de fierté chez ses participants. En effet, on se laisse parfois entrainer dans sa vie quotidienne et on oublie pourquoi on choisit de parler le français au quotidien. Un rappel de l’histoire et des valeurs ramène ce sentiment de fierté. Pour ceux dont la langue maternelle n’est pas le français mais qui l’ont appris, une journée de célébration de la langue peut leur donner un sentiment d’appartenance à une culture qui leur était autrefois moins familière.

Prise de conscience Plusieurs ne connaissent pas l’histoire de la communauté franco-ontarienne, qu’ils soient francophones ou francophiles. Cette célébration peut devenir éducative pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur les Franco-Ontariens. Cet apprentissage peut mener vers une prise de conscience sur cette histoire, qui s’étend sur plus de 400 ans, et sur la taille de la communauté franco-ontarienne. Pour certains élèves, la culture franco-ontarienne est contenue entre les murs de leur école, donc le 25 septembre est une occasion en or de leur faire voir l’ampleur de la communauté et de ses valeurs qui se manifestent autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du milieu scolaire.

Il est important d’engager la communauté en s’assurant que la célébration soit inclusive et accessible pour tous. Une bonne façon de le faire est d’inviter des leaders de la communauté qui sont des représentants de groupes minoritaires. Il est aussi très important que les messages de la célébration soient inclusifs, tant dans le vocabulaire employé lors de l’événement que dans le choix des participants. Il serait bienvenu de s’assurer que les personnes qui prennent la parole lors de la célébration représentent la diversité de votre communauté, soit par leur âge, leur genre, leur ethnie ou d’une autre façon. De plus, il est primordial de s’adapter afin de bien accueillir tout le monde. Par exemple, c’est important de garantir un lieu accessible aux fauteuils roulants, servir de la nourriture kascher, halal, végétarienne ou autre pour accommoder les traditions et croyances des participants et d’avoir un traducteur sur place qui parle les langues des participants présents.

Source : Assemblée de la francophonie de l’Ontario