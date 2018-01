Quatre jours après le retour au travail suivant la période des Fêtes, les membres de la Table de concertation Franco-Info se sont rencontrés au Centre d’orientation pour les adolescents. La réunion a été l’occasion de faire le point sur les dossiers en cours et sur des possibilités de projets en 2018 pour les organismes représentés à la Table.

Pour sa part, Valerie Hodgins du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a annoncé que la Saint-Jean-Baptiste se tiendra cette année le 22 juin au pavillon du Club Ciociaro. Les organisateurs de cette fête ont décidé de ramener le souper plus traditionnel où le homard constituait le choix de prédilection de nombreux convives. Quant au spectacle, au moment de la rencontre, il restait à finaliser l’entente avec l’artiste.

Daniel Pierre Bourdeau, représentant du programme Élargir l’espace francophone a, de son côté, entretenu les membres de la Table sur des possibilités de projets pouvant être menés à bien afin de mieux faire rayonner la francophonie dans la région.

Dans un premier temps, il a été question de souligner de manière originale la journée du lever du drapeau franco-ontarien avec l’illumination de certains édifices ou monuments aux couleurs de l’étendard vert et blanc.

Le présentateur a expliqué la démarche à suivre et la nécessité de concerter plusieurs organismes autour du projet. Même approche pour la présentation du côté francophone d’une collectivité dans un magazine populaire. Dans ce cas, la démarche doit être planifiée sur plusieurs mois afin de trouver les partenaires, monter un dossier à présenter à l’éditeur, estimer les coûts, valider l’information, etc. Outre de l’information sur la communauté et les organismes, le dossier publié contient également une carte permettant de localiser les intervenants francophones sur le territoire retenu.

Les membres de la Table ont également reçu de l’information de Service Canada au sujet du programme fédéral d’expérience de travail étudiant. Main-d’oeuvre Windsor-Essex a également présenté les projets du Conseil local de planification en matière d’emploi pour 2018. Les membres de la Table se réuniront à nouveau le 8 mars prochain.

PHOTO: Les membres de la Table ont eu l’occasion d’échanger sur leurs idées respectives.