La fin d’octobre a été une période particulièrement occupée pour l’équipe et les participants du Centre d’orientation pour les adolescents géré par le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK). Récemment, trois activités distinctes s’y sont déroulées sans oublier une participation importante au lancement de la Semaine de l’immigration francophone.

Le Centre a d’abord tenu une activité « portes ouvertes » le 27 octobre dernier afin de permettre à la communauté et aux parents des adolescents qui fréquentent les lieux de découvrir l’endroit et d’entendre parler des services et activités composant la programmation.

Encore une fois cette année, l’achalandage d’étudiants pour la plupart nouvellement arrivés au pays ne se dément pas. Les adolescents y trouvent un endroit qui leur ressemble et où ils peuvent se familiariser avec la vie au Canada notamment au chapitre des valeurs et des comportements. De plus, ils y trouvent des mentors pouvant les accompagner dans leur parcours académique. Une trentaine de personnes se sont présentées pendant les trois heures consacrées à la rencontre.

Le 29 octobre, le personnel du Centre était également présent dans le gymnase du YMCA où se déroulait le lancement de la Semaine de l’immigration francophone.

Deux jours plus tard, à l’instar de ce qui s’est fait un peu partout dans la région, les jeunes ont fêté l’Halloween. Marie-Ève Pichette et les membres de son équipe ont accueilli les participants déguisés en équipage de bateau pirate et dans un décor de circonstance.

Le 1er novembre, c’était la journée de la Corde à linge communautaire, toujours très populaire. Au cours de l’année, le CCFWEK recueille les dons en vêtements et lors de cette journée, les gens viennent chercher ce dont ils auront besoin pour l’hiver.

« Les gens arrivent, fouillent sur les tables et ramassent ce qu’ils veulent. Certains repartent avec quelques poches de vêtements. Nous les encourageons même à en apporter davantage s’ils connaissent des personnes dans leur entourage qui pourraient en avoir besoin », indique Mme Pichette.

Depuis, le Centre a repris son rythme habituel et se prépare pour les activités qui entoureront la période des Fêtes. « Cela fait également partie des apprentissages que les jeunes doivent faire pour parvenir à mieux s’ingérer au sein de leur société d’accueil », conclut Mme Pichette.

Photo : l’équipage composée de Marie-Ève Pichette, Yannick Kalinda et Ayah et SarahKarra-Aly.