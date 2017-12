Le 28 août dernier, le conseil municipal de Windsor adoptait un budget de l’ordre de 3 millions $ pour concrétiser la dernière activité de la programmation du 125e anniversaire de la création de la ville.

L’idée était de doter la Ville de l’auto d’un carnaval, quelque chose qui n’existait pas réellement à Windsor, en plus de laisser un legs intéressant à la population. De plus, compte tenu de la grande diversité culturelle qui s’y trouve, les dirigeants estimaient que l’illumination du parc serait un facteur de rassemblement pour tout le monde. C’était avant le déluge.

Le lendemain, la ville de Windsor connaissait les pires inondations de son histoire : sous-sols inondés, infrastructures incapables de canaliser les trombes d’eau, rues et artères importantes parsemées de véhicules souvent immergés à la hauteur du capot. Tel était le spectacle qui s’offrait aux résidents qui avaient surtout en tête de littéralement sauver les meubles dans les jours qui ont suivi.

L’annonce de l’illumination du parc Jackson ne pouvait tomber à un pire moment compte tenu du budget. Plusieurs ont demandé à la Ville de mettre de côté l’idée pour allouer cet argent en aide aux sinistrés. Après révision, il a été décidé de réduire le budget d’environ 50 %.

Le 8 décembre dernier, la population était conviée à assister à l’inauguration du parc illuminé et c’est par milliers que les gens s’y sont rendus.

Bright Lights Windsor était lancé et, jusqu’au 7 janvier, les citoyens ne boudent pas leur plaisir d’autant plus que plusieurs activités y sont offertes. Trois soirs par semaine, un spectacle lumineux est présenté aux résidents et aux visiteurs. De plus, des kiosques alimentaires et des artisans sont sur place.

Le parc Jackson est un parc qui en contient un autre, soit Queen Elizabeth II Sunken Gardens où il est possible de marcher durant la belle saison parmi des plates-bandes fleuries impressionnantes ou encore de s’asseoir devant la sculpture intitulée Bilinguisme. C’est dans cette partie du parc que la Ville a installé le sapin brillamment illuminé d’une dizaine de mètres de haut. La cérémonie inaugurale s’est d’ailleurs déroulée autour de ce symbole de la période de Noël et du Nouvel An.

Le projet a finalement été réalisé en respectant l’échéancier et les montants annoncés. Devant le succès populaire, il sera de retour en décembre prochain. Deux autres villes de la région illuminent leurs parcs en hiver depuis plusieurs années : Amherstburg (Navy Yard et Toddy Jones) et Kingsville (Lakerside).