C’était la soirée d’inscriptions le jeudi 14 septembre dans la salle paroissiale de l’église Saint-Jérôme pour la troupe scoute 1re Saint-Jérôme de Windsor. Soirée de découvertes pour certains ou de retrouvailles pour les plus anciens.

Au moment d’ouvrir les inscriptions, la troupe comptait une quarantaine de jeunes francophones dans ses rangs et les organisateurs s’attendaient à accueillir de nouvelles recrues.

La troupe de Saint-Jérôme existe depuis une trentaine d’années. Elle relève de Scouts du Canada qui regroupe quelque 12 000 jeunes encadrés par plus de 4308 adultes bénévoles. Au moment de l’inscription à Windsor, quatre bénévoles étaient sur place : Aline Martin, Maryse Baillargé, Luc Saint-Pierre et Patrice Paulet.

« Si le nombre de participants augmente, il faudra trouver un autre animateur pour accompagner les membres de la troupe », a indiqué Mme Martin, responsable de recueillir les frais d’inscription ce soir-là.

Dans un milieu minoritaire comme celui du Sud-Ouest, la présence d’une troupe scoute permet de valoriser les activités d’extérieur pouvant être pratiquées en français en dehors des murs de l’école.

Au fil des ans, le mouvement s’est ajusté à l’évolution des mentalités et des valeurs. Qu’il s’agisse d’orientation et de survie en forêt, de camping d’hiver, de secourisme ou de développement personnel, toutes les activités s’appuient sur des valeurs telles que la citoyenneté, l’environnement, la paix, l’entraide et le respect.

Parmi ces activités, les camps comptent parmi les plus populaires. Ainsi, en février dernier, les Castors se sont rendus au camp Cardwin à Kingsville où, l’espace d’une fin de semaine, les propositions étaient centrées sur le thème de l’eau et de sa conservation. De plus, pour les jeunes de 7 et 8 ans, la sortie en a été une d’apprentissage de la vie en groupe.

À en juger par le plaisir de certains à se retrouver et par la familiarité et la confiance qu’ils ont pour les moniteurs, la troupe scoute 1re de Saint-Jérôme atteint bien ses objectifs lorsqu’il est question de créer un esprit de corps tout en offrant l’occasion aux membres de prendre leur place à titre d’individus.

Photo : en compagnie de membres de la troupe, les moniteurs Aline Martin, Maryse Baillargé, Luc Saint-Pierre et Patrice Paulet sont prêts pour la nouvelle saison.