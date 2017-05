Lors de la rencontre du mois de mai du comité Franco-Info, Marthe Dumont, coordonnatrice des services en français au Réseau local d’intégration des services de santé d’Érié St-Clair, a présenté les nouveaux services de santé disponibles en français dans la région de Windsor-Essex.

Ainsi, le Carrefour, situé sur la rue Langlois, offre les soins primaires ainsi que les services d’une infirmière patricienne autorisée pour les francophones qui n’ont pas de médecin de famille. Cette personne-ressource dont la formation permet de poser des diagnostics offre des services primaires tels que la gestion des problèmes de santé urgents ou chroniques, des examens, la vaccination, une revue des médicaments. L’infirmière travaille de concert avec un médecin qui prend la relève lors les cas s’avèrent plus complexes.

Il y a également le programme d’aide à la vie autonome qui fonctionne depuis quelques mois à la Résidence Richelieu. Ce programme offre la disponibilité de préposés aux soins personnels qui peuvent dispenser de l’aide pour les soins personnels ou encore du soutien pour les activités de la vie quotidienne.

Ces services s’adressent aux aînés francophones ayant un niveau d’autonomie dans leurs activités quotidiennes. D’autres services sont également offerts à la Résidence Richelieu : les classes d’exercice et les visites de l’infirmière.

Pour les immigrants et les nouveaux arrivants, il y a une clinique de santé au Multicultural Centre où des infirmières praticiennes autorisées peuvent faire l’évaluation des besoins en matière de santé, répondre aux besoins immédiats, diriger les clients vers les services appropriés à leur situation en plus d’assurer un jumelage avec un fournisseur de soins primaires.

Pour Marthe Dumont, il est important que les francophones demandent de recevoir des services en français. « Lorsque nous mettons en place un nouveau programme, l’organisme subventionnaire s’assure que les services sont utilisés, dit-elle. On n’aime jamais se faire dire que très peu de personnes ont demandé ou utilisé les services ».

Photo : des membres du comité Franco-Info à la réunion du 11 mai.