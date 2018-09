La très populaire activité Portes ouvertes Ontario est en marche pour une nouvelle saison qui se poursuit jusqu’en octobre. Ce programme qui permet de découvrir des joyaux du patrimoine bâti de la province mais, également de la région a été lancé en 2002. À ce jour, plus de 7,3 millions de visiteurs (dont plus de 575 000 en 2017) ont franchi les portes de milliers d’édifices, maisons ou entreprises pour en découvrir les caractéristiques uniques.

Windsor n’est pas en reste lorsqu’il est question d’architecture et plusieurs sites ouvriront leurs portes les 22 et 23 septembre prochains. Parmi ceux-ci, il y en a 10 qui s’associeront à l’événement pour la première fois. Le premier, Border City Boxing and Family Fitness Centre, situé sur la rue Drouillard dans l’ancienne quincaillerie Ordon a accueilli des générations de jeunes désireux de se familiariser avec le noble art. On y offre également un programme pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

Toujours sur la rue Drouillard, New Song Church ouvrira ses portes le 23 septembre. L’édifice qui a déjà accueilli une banque et une taverne abrite maintenant des services communautaires. Située au coeur de Ford City, l’église de l’Ascension, pour sa part célèbre cette année son 125e anniversaire. Elle accueillera également les visiteurs le 22 septembre.

HMCS Hunter, Naval Reserve Division est certainement un des bâtiments les plus méconnus de la population régionale. Il est situé sur la rue Mills, en bordure de la rivière Détroit et sa conception rappelle la forme de la proue d’un navire.

Une activité portes ouvertes serait incomplète si le Manoir Willistead, qui accueillera les visiteurs le 23 septembre, n’était pas inscrit sur la liste des endroits à visiter. L’édifice a subi d’importantes rénovations au cours de la dernière année dont la réfection de l’ensemble des fenêtres.

Situé sur la rue Matchette, le John McGivney Children’s Centre offre des services pédiatriques et spécialisés pour les jeunes de la région de Windsor-Essex. Le 22 septembre, les visiteurs en apprendront plus sur l’ensemble des besoins des enfants aux prises avec des difficultés particulières.

Downtown Mission est un autre des nouveaux endroits à découvrir lors du week-end de Portes ouvertes Ontario. L’ancienne église de la rue Victoria accueille depuis des années des personnes dans le besoin.

Le Windsor Club, installé dans les édifices de Hiram Walker, est un endroit unique à Windsor qui offre différents services de réception. En après-midi comme en soirée, il y est possible de contempler la rivière Détroit et le paysage urbain de Détroit d’un point de vue unique (23 septembre).

Finalement, le 23 septembre prochain, la population de Windsor pourra découvrir ce qu’il est advenu de l’édifice Armouries qui abrite dorénavant l’École des Arts créatifs de l’Université de Windsor. Des travaux de plus de 50 millions $ ont permis d’en faire un endroit étonnant, particulièrement bien adapté pour la formation des étudiants qui se destinent au monde des arts.

PHOTO: La New Song Church sur la rue Drouillard