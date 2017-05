Les 26 élèves de la 9e à la 12e année du groupe de Jazz de l’École secondaire catholique l’Essor tenait une soirée musicale et gastronomique le 4 mai dernier. Quelque 140 personnes ont pu écouter la musique, sous la direction de Gabrielle Papineau, et savourer un souper offert par le cours culinaire de l’école, sous la direction du chef Ben Leblanc-Beaudoin.

La troupe tenait ce spectacle afin de financer le récent voyage culturel et musical à la Nouvelle-Orléans, mais aussi pour permettre d’acheter de nouveaux instruments et partitions pour le cours de musique. Le répertoire musical des 21 morceaux était varié, de Beyond the sea en passant par come Sail away jusqu’à Hey Jude.

« Les pièces jazz sont populaires encore chez les jeunes. Ça permet de voir la base de la musique. Ça développe la créativité et permet l’improvisation », mentionne l’enseignante de musique.

Colin Gronert, 11e année, fait nouvellement partie de la troupe de jazz. « J’adore! J’aime le groove du jazz, l’improvisation possible dans les solos. C’est une manière de m’exprimer », mentionne le saxophoniste qui répète cinq heures chaque semaine depuis près d’un an.

Gabrielle Papineau a aussi été membre du groupe avant de le diriger. « Cette année, on a ajouté des solos parce que plus de la moitié des jeunes sont débutants, alors l’endurance n’est pas là », mentionne l’enseignante de musique qui dirige la troupe depuis trois ans.

Vraisemblablement satisfaite, après plus d’un mois de répétitions, Mme Papineau, souriante, s’exclame : « Il y a une quinzaine de nouveaux. Ils ne savaient même pas lire la musique en septembre, alors le travail accompli est phénoménal. Je suis fière des élèves ».

Une pause après 12 morceaux a permis aux musiciens de reprendre leur souffle pendant que les convives participaient à l’encan silencieux. « C’est parfait! », lance chaleureusement Joanne Cadotte, une invitée venue voir son petit-fils jouer.

Le chef cuisinier, M. Leblanc-Beaudoin, participe à l’activité de financement pour la deuxième année. Le menu cajun était pensé en fonction de la thématique louisianaise.

« Les élèves ont cuisiné un gumbo, riz créole et salade pour faire quelque chose de différent. Ce sont 25 élèves de deux classes d’art culinaire (10e à 12e année) qui ont tout fait. C’est toute qu’une expérience, un aperçu du métier, et pour le reste de leur vie, ils vont s’en rappeler. Faire les choses à l’avance et respecter un délai, c’est nouveau pour plusieurs », conclut le chef d’expérience.

Photo : les 26 musiciens étaient dirigés par Gabrielle Papineau.