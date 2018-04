Entre les deux églises patrimoniales Assomption de Windsor et Ste. Anne de Détroit, la frontière canado-américaine fait plus que diviser politiquement et territorialement les deux pays. Elle est le symbole de deux réalités très différentes liées à l’histoire commune des francophones dans cette partie de l’Amérique. Si du côté canadien le fait français existe toujours, à deux kilomètres de distance, les choses sont différentes.

Pendant que les francophones de la région sont invités à participer à un sondage sur leurs attentes et suggestions pour l’avenir de la vie communautaire, ceux de Détroit et du Michigan, dont la majorité a perdu l’usage de la langue, se replongent dans l’histoire pour se retrouver en tant que francophones.

On les retrouve sur les réseaux sociaux dans des groupes comme Great Lakes-French Canadians and Metis ou French Canadian Heritage Society of Michigan. À l’initiative de certains d’entre eux, des activités sont organisées notamment autour de l’église Ste. Anne. Ainsi, Rendez-vous reviendra en septembre prochain, juste à temps pour le lancement de French Canadian Heritage Week au Michigan. Rendez-vous est un festival culturel célébrant les Canadiens français, les membres des Premières Nations et les Métis.

Récemment, le comité organisateur de Rendez-vous a offert un après-midi de musique et de danses traditionnelles intitulé Bal de Rendez-vous qui a attiré des amateurs dont certains avaient revêtu les costumes d’époque.

Selon Elizabeth Bourne, les participants ont profité d’un bel après-midi à la fois amusant et instructif sous la direction de Glen Morningstar qui a transmis ses connaissances en matière de danses et de musique de l’époque de l’arrivée des premiers Français dans la région.

« C’était un peu chaotique sur le plancher, mais tout le monde s’est bien amusé », conclut Mme Bourne.

PHOTO: Les participants à l’activité