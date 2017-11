Lorsqu’ils arrivent en 10e année, âgés entre 15 et 16 ans, les questions à propos de la carrière et de l’avenir commencent à se poser pour les élèves du secondaire. Marché du travail en sortant de la 12e année, collège ou université? Afin de permettre aux élèves de l’école secondaire l’Essor de se faire une opinion, une journée consacrée à l’information sur les différentes possibilités a été organisée le jeudi 1er novembre.

Ingénieurs, intervenants de première ligne dans les situations d’urgence, mécaniciens, entrepreneurs, policiers : quelque 45 adultes sont venus parler de la carrière qu’ils ont choisie, des qualités et motivations nécessaires pour y trouver la satisfaction et l’épanouissement que tous recherchent et, surtout, du parcours à suivre pour transformer le projet en réalité.

Julie Fortin, conseillère en orientation et enseignante en psychologie, était la personne responsable de la mise en oeuvre de cette journée intitulée La foire de carrières à l’Essor. « Nous voulons présenter le cheminement des gens dans leurs carrières, où ils ont commencé et où ils sont rendus maintenant avec ce que cela a pris en termes de travail et d’études après le secondaire et jusqu’à maintenant, mentionne-t-elle. C’est vraiment pour exposer les jeunes à toutes sortes de possibilités. Nous avons visé les élèves de la 10e à la 12e année. »

Selon l’enseignante, les jeunes sont généralement plutôt attirés par les études universitaires et la foire était une façon d’illustrer qu’il y a différents parcours possibles.

Comme l’indiquait Shuvo Bhattachargee devant une douzaine d’élèves, c’est une question de préférence : « Est-ce que vous êtes plus attirés par la manipulation physique d’une pièce ou vous voyez-vous comme l’opérateur du robot qui fait ce travail? ».

Depuis quelques années, les statistiques d’emploi démontrent un manque criant de travailleurs spécialisés, de techniciens et une attention particulière est accordée à la promotion des métiers tels que la mécanique, la construction, le travail en usine, etc.

Au terme de cette journée, les 462 élèves participants auront une bonne idée de ce à quoi ressemble le marché du travail dans des domaines variés.

Photo : Shuvo Bhattachargee, originaire de New Delhi, a raconté comment il s’est retrouvé dans la région pour le travail.