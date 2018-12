L’environnement et les mesures de conservation ont pris de plus en plus de place dans la vie des agriculteurs au cours de 25 dernières années. Le 6 décembre dernier, Maurice Chauvin s’est vu remettre le prix Conservation Farm Award lors de l’assemblée générale annuelle de Essex Soil & Crop Improvement Association. Le prix est présenté chaque année à l’entreprise agricole qui a su mettre en place les meilleurs pratiques pour la conservation et la préservation de la qualité des sols. Plusieurs critères sont considérés lorsqu’une ferme est mise en nomination et, à la fin du processus, c’est un Comité de direction de l’organisme qui nomme la ferme gagnante. La ferme de M. Chauvin, qui est un fermier de sixième génération, est située à Pointe-aux-Roches. De gauche à droite sur la photo : Michael Dick (ERCA), Maurice Chauvin et Brian Hyland (Essex Soil & Crop Improvement Association).