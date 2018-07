Il y a des gens qui font tout le trajet jusqu’à Montréal ou New York pour déguster un « smoked meat » et, entre les deux villes, il existe une gentille rivalité à ce sujet. Depuis qu’il a repris le restaurant Malic’s Delicatessen, situé sur la rue Wyandotte, Alexandre Éthier a introduit cette spécialité et quelques autres dans son menu. Maintenant, certains ont troqué leur pèlerinage annuel vers les hauts lieux du « smoked meat » et viennent s’asseoir à la table de Malic’s.

Malic’s a été fondé en 1929 et a changé de mains au fil des ans. Essentiellement un restaurant de quartier pendant des années, il s’est transformé en destination culinaire pour des gens d’un peu partout dans la ville de Windsor et de Détroit également.

« Les gens qui vivent autour ont changé. Ils ont déménagé. Les jeunes ont quitté la région. Aujourd’hui, les gens qui viennent ici le font pour une raison spécifique, par choix », raconte Alexandre Éthier.

Il aura fallu plusieurs mois à M. Éthier pour arrêter son choix sur Malic’s. Finalement, il s’est convaincu qu’il était possible de réussir sur ce site en offrant une proposition unique à la clientèle qu’il fallait développer.

Il s’agit donc d’un de ces petits restaurants dont l’intérieur rappelle ceux des années 1960-70 et l’affiche au-dessus de la porte menant aux cuisines indique que l’endroit accueille ses clients depuis 89 ans.

Alexandre Éthier a toujours aimé tout ce qui se rapporte à la cuisine et à la restauration. Au fil des ans, il a cumulé plusieurs formations professionnelles aussi bien en institut que dans des cuisines réputées auprès de chefs dont il a appris beaucoup. Cependant, et c’est connu, il n’est pas facile de gagner sa vie en cuisine et, pendant une vingtaine d’années, il a travaillé dans le domaine de la climatisation. Les circonstances de la vie l’ont amené à laisser ce domaine et, tout naturellement, c’est vers sa passion première qu’il s’est tourné.

Il faut en effet être passionné pour entrer en cuisine le matin avant le lever du soleil pour préparer les ingrédients qui se retrouveront dans les assiettes des clients. Par exemple, certains jours, il utilise jusqu’à 100 lb de pommes de terre, toutes coupées à la main.

Depuis qu’il est en place, Alexandre Éthier s’est constitué une clientèle de plus en plus nombreuse et il travaille sérieusement à faire connaître sa cuisine à l’extérieur du restaurant en participant à certains événements ou en s’associant avec d’autres restaurateurs pour offrir des forfaits.

« J’espère attirer de plus en plus de francophones à venir découvrir ou retrouver les goûts qu’ils ont appréciés ailleurs », conclut le restaurateur.

Vous retrouverez les coordonnées de Malic’s Delicatessen sur la page de l’Index des services en français du journal Le Rempart, sous la rubrique « Restaurant ».

PHOTO: Alexandre Éthier, propriétaire de Malic’s Delicatessen