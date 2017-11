Après être passé tout près de mettre la clé sous la porte, faute de relève et en raison de la faible participation aux activités, le centre La Girouette se lançait de nouveau dans l’aventure du communautaire il y a un peu plus de 18 mois. Un an et demi plus tard, le bilan est mitigé et les conditions ayant poussé l’ancien conseil d’administration (CA) à choisir de baisser les bras seraient toujours présentes.

Du côté positif, les membres du nouveau CA peuvent se dire mission accomplie en ce qui a trait à l’offre d’activités au cours de la dernière année. L’équipe s’était donné trois ans pour augmenter le nombre d’activités et ainsi que le taux de participation. À mi-chemin de cette période, pas moins de 200 jours d’activités ont été offerts aux membres de la communauté de Chatham-Kent.

Cependant, dans son rapport, le président Bernard Tremblay doit faire un constat navrant : « L’année 2016-2017 fut pour le moins occupée. Quelque 200 jours d’activités ont eu lieu, mais la participation demeure en deçà des attentes ». En fait, les responsables ont dénombré plus de 600 participants aux activités présentées, ce qui n’inclut pas les bénévoles, une réalité menant à la réflexion que « l’année en cours sera décisive ».

Entre avril 2016 et mars 2017, l’offre d’activités était variée : exposition, fête de la Saint-Jean, cours de Pilates, rencontres de conversation en français, soirées 5 à 7 (souper-impro ou cinéma), souper à la cabane et celui de Noël pour n’en nommer que quelques-unes.

L’équipe entend bien continuer et, grâce à l’aide financière du Conseil des arts de l’Ontario, les spectacles d’artistes franco-ontariens seront de retour pour la prochaine saison. L’activité de Pilates et l’Espace Ados devraient occuper les lundis. Les mercredis seront l’occasion de participer à des rencontres de conversation en français et l’Espace Ados accueillera les jeunes à nouveau le jeudi.

Les spectacles, soupers et dégustations se feront les samedis. On profitera également cette journée pour offrir des cours d’autodéfense, de premiers soins et d’activités jeunesse. La populaire rencontre de mise en lecture reviendra également un samedi soir au cours de la saison qui culminera avec la célébration de la Saint-Jean-Baptiste, le dimanche 24 juin.

Un nouveau CA a été élu lors de la rencontre du 19 octobre dernier. Yvan Poulin et Juliette Delaey ont tiré leur révérence. Marthe Dumont a été élue à la vice-présidence, Annie Saint-Arnaud et Guy Deslauriers comme administrateurs alors que Bernard Tremblay et Karine Lapalme poursuivent leur mandat.

Le président a conclu son rapport avec un message destiné aux bénévoles. « La Girouette a maintenant 20 ans. Si le centre veut survivre et prospérer, les francophones doivent s’approprier leur centre communautaire, et cela commence par les bénévoles. Nous avons tendance à l’oublier facilement, mais ce sont les bénévoles qui en assurent le fonctionnement. Les bénévoles sont le cœur de La Girouette et nous leur disons un grand merci! Peut-être ne le disons pas assez souvent, mais votre dévouement est apprécié. »

Le rapport du président se termine sur une note positive alors qu’il souhaite à La Girouette et à la communauté francophone de la région une année fertile.