Onze ans après que l’idée de sauver la maison Saint-Pierre ait été lancée, le conseil municipal de Lakeshore est parvenu à émettre une conclusion mi-figue, mi-raisin. Pas question de fournir aux promoteurs un terrain pour y déménager la petite maison qui témoigne du passé de la collectivité francophone dans le secteur mais, du même souffle, il pourrait émettre un avis interdisant sa démolition puisqu’elle pourrait être inscrite sur la liste des bâtiments patrimoniaux de la ville.

Elizabeth McInnes Saint-Pierre et Victoria Beaulieu ont consacré plusieurs années et beaucoup d’énergie à faire la promotion du projet de déménager la maison près du musée local afin d’en faire un outil pédagogique destiné aux visiteurs et aux élèves de la région.

Après avoir, en vain, tenté à quelques reprises d’amasser les fonds nécessaires au déplacement de la petite maison originale qui, au fil des ans, se détériore, elles ont choisi de laisser tomber.

Rapidement, un comité formé de citoyens, Voyageur Métis et Mme McInnes-Saint-Pierre s’est mis en place pour relancer les conseillers sur la pertinence et l’importance de préserver ce patrimoine particulier.

Le 8 août dernier, les conseillers ont décidé de ne pas engager la municipalité dans la démarche qui aurait permis de transporter la maison, la restaurer et l’ouvrir à la population locale aussi bien qu’au tourisme. Cependant, le conseil a fait un pas en vue de, minimalement, préserver le bâtiment puisqu’il pourrait l’inclure sur la liste des bâtiments à protéger au nom de sa valeur patrimoniale.

Donc, d’un côté la municipalité refuse d’investir dans un patrimoine et, de l’autre, elle reconnaît la valeur implicite de la maison Saint-Pierre en manifestant l’intention de l’ajouter à la liste des bâtiments patrimoniaux de son territoire.

Seule note d’espoir, cette inscription, advenant que des démarches pour la démolition s’avèrent positives, va forcer une étude plus approfondie du bâtiment, de sa valeur intrinsèque et de son importance patrimoniale.

Photo : Elizabeth McInnes-Saint-Pierre croit en la valeur patrimoniale de la maison.