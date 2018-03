Maintenant que la saga de l’élection d’un nouveau chef au Parti conservateur de l’Ontario est terminée, la précampagne électorale peut prendre de la vitesse et, sans surprise, certaines grandes traditions refont surface tous les quatre ans comme des annonces de projets ou encore, des remises de chèques destinés à différents promoteurs. C’est là le privilège des gouvernements qui doivent défendre leur bilan devant les électeurs. Mieux vaut se présenter avec de bonnes nouvelles, généralement génératrices de nouveaux emplois avant la course électorale.

Il y a quelques jours, le ministre de la Croissance et du Développement économique, Steven Del Ducca était à Windsor, porteur de bonnes nouvelles pour quelques entreprises de la région et pour le programme de revitalisation des artères principales de la ville. Cinq entreprises vont donc se partager un pactole de 3,5 millions $, ce qui leur permettra de mener à terme autant de projets assurant ainsi le maintien de 621 emplois et l’embauche de 168 nouveaux employés dans le secteur manufacturier.

Celle qui obtient le montant le plus élevé est l’entreprise Reko International de Lakeshore. Fondée en 1976 avec une mise de fonds de 25 000 $, la compagnie investira 13 millions $ dans son programme d’expansion permettant ainsi d’ajouter 30 nouveaux employés à son équipe qui en compte déjà 200. Reko International se spécialise dans l’automation des processus manufacturiers, l’usinage de précision et la fabrication de moules et d’outils spécialisés.

Les quatre autres entreprises visées sont Windsor Industrial (185 700 $ pour 15 emplois), Technicut Tool (661 722 $ pour 10 emplois), Unifab (585 970 $ pour 33 emplois) et Jahn Engineering (602 456 $ pour 80 emplois). Les projets supportés à partir du Fonds de développement du Sud-Ouest devront être complétés sur une période maximale de cinq ans. Selon le ministre Del Duca, « ces investissements dans le comté d’Essex montrent clairement que l’Ontario tient à renforcer notre économie en investissant dans les petites entreprises et les collectivités locales. L’aide annoncée permettra à ces entreprises d’accroître leur capacité et de maintenir une économie saine pour les gens qui vivent ici ». Ces nouvelles sont excellentes pour la santé économique de la région même si elles vont se traduire par une recherche active de candidats pour les postes créés dans un contexte où il est déjà difficile de recruter des travailleurs.

Depuis quelques années, la ville de Windsor s’est lancée dans un programme de revitalisation de ses artères commerciales qui, au fil du temps, avaient pris un coup de vieux. La rue Wyandotte a été réaménagée sur une longueur de pratiquement un kilomètre et, l’an dernier, les infrastructures de la rue Ouellette, entre Wyandotte et Elliot avaient été mises à jour. Les travaux sur cette section ont repris cette année notamment pour assurer la réfection des trottoirs et pour y créer un cadre urbain qui va favoriser l’implantation de nouveaux commerces dans le secteur. Lors de son passage, le ministre a donc annoncé une subvention de 212 289 $, puisée dans l’enveloppe du programme Main Street Revitalization Initiative et qui s’ajoute aux autres investissements municipaux engagés par la ville.

Il faudra voir si ces investissements se traduiront par des votes en faveur du gouvernement sortant en juin prochain.