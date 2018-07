Les députés néo-démocrates Lisa Gretzky (Windsor Ouest) et Percy Hatfield (Windsor-Tecumseh) occupent maintenant, pour la première fois de leurs carrières en tant que parlementaires, la vice-présidence de l’Assemblée législative de l’Ontario.

L’annonce officielle en a été faite le 20 juillet dernier et Mme Gretzky a débuté ses nouvelles fonctions pratiquement dans la foulée de la nouvelle alors que son collègue s’y est mis quelques jours plus tard. On se rappellera que la 42e session parlementaire s’est amorcée le 11 juillet dernier avec, du côté du gouvernement, le parti progressiste-conservateur dirigé par le Premier ministre Doug Ford.

Pour sa part, Mme Gretzky, élue la première fois en juin 2014, a eu l’occasion de se frotter à plusieurs dossiers à titre de porte-parole du Nouveau Parti Démocratique (Itinérance, Services sociaux et communautaires, Éducation, Sécurité communautaire et Services correctionnels). Elle a également siégé comme membre du Comité permanent des affaires gouvernementales. En commentant sa nomination à la vice-présidence de l’Assemblée, Mme Gretzky a mentionné : « Je me sens honorée d’avoir été nommée pour tenir ce rôle. À titre d’arbitre des débats de l’Assemblée législative, j’attends que le décorum des procédures soit respecté durant les débats et que l’on maintienne de hauts standards de civisme et de courtoisie ».

Percy Hatfield a été élu pour la première fois dans Windsor-Tecumseh en août 2013 dans le cadre d’une élection partielle. Au cours de son premier mandat, il a été membre du Comité permanent des organismes gouvernementaux et porte-parole de l’Opposition en matière d’infrastructures. Réélu en juillet 2014, il a siégé comme membre du Comité permanent des comptes publics en plus d’agir à titre de porte-parole de l’Opposition dans les dossiers suivants : Logement, Affaires municipales, Infrastructures, Environnement et Action en matière de changement climatique. En réaction à sa nomination, il a déclaré : « Je suis très conscient des immenses responsabilités qui viennent avec le poste de vice-président de l’Assemblée législative. Je m’engage à servir les travaux de l’Assemblée de manière juste et impartiale, tout comme je l’ai fait dans ma circonscription de Windsor-Tecumseh au cours des cinq dernières années ».

Une nouvelle expérience donc pour ces deux élus de la région que les amateurs qui suivent les débats auront l’occasion de voir souvent au cours des prochaines années.

PHOTO: Lisa Gretzky et Percy Hatfield (archives Le Rempart)