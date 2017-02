Trois équipes de la région du Sud-Ouest se réunissent pour s’amuser et socialiser entre adultes francophones. Les membres de la Ligue d’improvisation des Agrumes se rencontrent au centre communautaire La Girouette de Chatham, un vendredi par mois.

« Ce soir est un bon soir. Les gens sont heureux de se revoir », lance le président de La Girouette, Bernard Tremblay, lors de la quatrième rencontre depuis septembre.

« L’ambiance est vraiment bonne et tout le monde est chaleureux », s’exclame Yannick Lecot, participant pour une première fois.

« L’objectif est d’offrir aux adultes une occasion d’expérimenter cette forme théâtrale en plus de se joindre à un groupe enthousiaste. On veut s’amuser entre adultes, faire ça convivial. Il n’y a pas de compétition. On fait juste ça par désir de se rencontrer », explique Maryse Baillargé, organisatrice.

Avec une trentaine de personnes présentes dans la salle tamisée, le 20 janvier, Mme Baillargé qualifie ainsi la participation, après un temps de réflexion : « C’est un début timide. L’intérêt est là, mais c’est le manque de temps des gens qui freine la participation. Il faut laisser faire le bouche-à-oreille. C’est difficile parce que l’improvisation, c’est pas fait pour tout le monde. Ça demande de faire le fou, de ne pas être gêné, d’avoir l’esprit présent et vif. »

« Voir l’imagination investie dans chaque partie, c’est vraiment impressionnant. Je m’amuse, c’est vraiment étonnant », confirme Yannick Lecot, coéquipier avec l’équipe des Pamplemousses roses de Chatham. Il avait joué au secondaire, mais « c’est une première entre adultes. La créativité est à un niveau complètement différent », affirme cet éducateur de l’école Sainte-Ursule.

« Ça faisait deux ans qu’on se rencontrait deux fois par année au centre communautaire de Chatham, alors on s’est dit : pourquoi pas se partir une ligue d’adultes?, se rappelle Mme Baillargé. En septembre 2016, on a démarré officiellement. » London, Windsor et Chatham sont là, et « on attend encore Sarnia », invite l’instigatrice des rencontres chaleureuses.

Les couleurs flamboyantes des Agrumes représentent la richesse des différents accents de Windsor et du comté d’Essex. Aussi, les agrumes peuvent se séparer en quartiers, ce qui symbolise l’esprit d’équipe de la ligue.

« La langue, ça peut être aussi sucrée ou sûre. Les agrumes représentent la diversité », raconte-t-elle.

« Le fait que tu peux te joindre à d’autres personnes et t’exprimer en français, c’est vraiment quelque chose qui vaut la peine, estime le joueur des Pamplemousses roses. Mon souhait serait d’assurer une relève, une équipe qui est toujours présente et active avec des remplaçants. »

Pour les intéressés, quatre rencontres gratuites sont à venir : les 17 février, 21 avril, 19 mai et 16 juin à 19 h 30.

Marie-Ève Boudreault