Avec une quinzaine de communautés diverses, Windsor est la quatrième ville la plus multiculturelle au pays. Si l’anglais est la langue de la majorité, l’arabe suit tout près derrière alors que l’italien et le français, pratiquement ex aequo se retrouvent aux troisième et quatrième rangs. Cette diversité est d’ailleurs célébrée en juin avec le Carrousel des Nations qui existe depuis une trentaine d’années.

Dans cette réalité, l’école secondaire de Lamothe-Cadillac de même que les écoles élémentaires L’Envolée et Louise-Charron ont mis leurs ressources artistiques et culinaires en commun le 10 mai dernier pour célébrer cette diversité dans le cadre d’une soirée alliant des performances sur scène et un délicieux repas dont les plats, inspirés de plusieurs régions du monde avaient été préparés dans les cuisines familiales. Il s’agissait de la deuxième édition de la Soirée multiculturelle. L’année dernière, l’activité avait attiré plus de 200 personnes et la dernière édition a rejoint tout autant de gens, sinon davantage.

À la tête de l’organisation de cette soirée, trois enseignantes de l’école secondaire : Soha Fakih, Nacima Zerouati et Méline Mboudjeke. Comme le souligne Mme Fakih: « L’idée de la soirée, c’est un rassemblement à la fortune du pot où chacun apporte un plat et participe à un spectacle présentant différentes cultures ou régions du monde. Après le spectacle, les gens sont invités à prendre un plat, s’asseoir et échanger ».

La rencontre s’amorçait dans le hall d’entrée de l’école où l’on pouvait admirer, entre autres, de beaux objets illustrant diverses cultures. À une table, très fréquentée, les visiteurs pouvaient se faire orner la main d’un tatouage non permanent réalisé avec beaucoup de délicatesse et de créativité pendant qu’un peu plus loin, les femmes pouvaient se faire arranger leur chevelure de manière artistique. Dans cette foule de tous âges, il y avait une joyeuse animation, des petits groupes qui se prennent en photo et de grands éclats de rire.

L’activité se met en branle avec un mot de bienvenue du directeur de l’école, Hani Fadel. Le volet spectacle débute avec un numéro de danse irlandaise salué d’un tonnerre d’applaudissements à la fin. Suivront des extraits de pièces de théâtre, beaucoup de numéros de danse (camerounaise, latine, pop) et une ballade africaine regroupant des élèves d’origines burundaise, ivoirienne, congolaise, camerounaise et sud-africaine.

De plus, étant donné que cette activité avait lieu quelques jours précédant la fête des Mères, une élève de 12e année a présenté la chanson Je t’aime maman qui a été suivie du défilé de mode multiculturel.

« Ce qui fait l’unicité de notre école, c’est son caractère multiculturel et c’est ce que nous voulions célébrer ce soir », conclut Mme Fakih.

Puis, les participants se sont avancés vers le plantureux buffet et ont fait honneur à tous les plats.

PHOTO: Environ 200 personnes étaient présentes.