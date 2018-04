Pour sa deuxième participation à la compétition FIRST Robotics, l’équipe de l’école secondaire l’Essor n’est pas passée inaperçue. En effet, au terme des différentes rencontres, Sabotage 6331 s’est vu remettre le « Chairman Award ».

La compétition s’est déroulée au cours de la fin de semaine du congé pascal au Centre Saint-Denis de l’Université de Windsor.

« Nos élèves ont non seulement construit un robot compétitif qui s’est rendu en demi-finale mais ils se sont également démarqués par leur compréhension de la philosophie de FIRST Robotics, ce qui leur a valu cet honneur en fin de compétition », a souligné Julie Fortin, une des deux responsables de l’équipe.

« Il s’agit de répandre l’idée à la base de FIRST. Depuis l’an dernier, les élèves ont travaillé à diffuser le message lié à la science, technologie, ingénierie et mathématiques. C’est donc la sensibilisation à la diffusion du message ainsi qu’à l’engagement dans le service communautaire. En fait, ce prix récompense l’ensemble du travail de l’équipe », ajoute Monique Pouget, également responsable de l’équipe de l’Essor.

La compétition va donc plus loin que la simple construction d’un robot qui pourra relever les défis imaginés par les organisateurs. « Pour les équipes qui veulent vraiment se démarquer, il s’agit donc d’avoir une approche qui permet d’être compétitif et de créer un plan de travail qui est beaucoup plus global », poursuit Mme Pouget.

Selon les responsables, certaines équipes se concentrent strictement sur les robots mais, à l’Essor, on a visé plus large, avec succès. L’approche préconisée fait en sorte que les équipes redonnent à la communauté.

Dans le cas des membres de Sabotage 6331, c’est notamment auprès de Downtown Mission que leur action a été dirigée. « Il faut comprendre que les équipes doivent trouver des fonds dans la communauté et donc, ils doivent redonner ». Il faut également faire la promotion du projet auprès des plus jeunes pour assurer le renouvellement de l’équipe à mesure que les plus vieux terminent leur cours secondaire. Des activités en ce sens ont donc été présentées par l’équipe.

« C’est la deuxième fois qu’une école de la région remporte ce prix mais c’est très rare qu’une équipe parvient à remporter le prix à sa seconde participation. Généralement, ce sont les équipes qui ont un parcours de cinq ans et plus qui y parviennent », conclut Mme Pouget. Avec le Chairman Award, l’équipe a mérité un laissez-passer pour la prochaine étape (provinciale) qui a lieu du 11 au 14 avril à Mississauga.

PHOTO: Sabotage 6331 a remporté le Chairman Award.