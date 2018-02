Récemment, l’équipe de natation de l’École secondaire catholique l’Essor participait au championnat régional WECSSAA de natation tenu au Windsor International Aquatic and Training Centre. Au total, l’équipe a terminé en seconde place derrière sa grande rivale Riverside, une performance remarquable à plus d’un égard. Au total, 18 équipes se sont présentées à cette compétition.

Il faut dire que les nageurs de l’Essor, génération après génération, sont familiers avec le succès. Au cours des 15 dernières années, ils ont terminé dans les cinq équipes de tête et, depuis quatre ans, c’est la troisième fois qu’ils rééditent l’exploit. L’équipe de natation de l’Essor a été mise en place pour la première fois par l’enseignant Jean Sauvé en octobre 1990 et, immédiatement, s’est démarquée de celles des autres écoles secondaires. D’ailleurs, c’était la 28e participation des jeunes âgés de 13 à 18 ans (9e à la 12e année) à une compétition provinciale, ce dont l’entraîneur est particulièrement fier.

« C’est très impressionnant pour une équipe qui provient d’une école secondaire francophone », estime M. Sauvé. Généralement, les équipes anglophones peuvent miser sur un bassin d’athlètes potentiel beaucoup plus grand. Par exemple, l’école Riverside, qui a terminé en première place, avait envoyé un groupe de nageurs environ deux fois plus important que celui de l’Essor. Pour la dernière compétition, 21 athlètes, dont 19 filles, ont relevé le défi de se retrouver parmi les meilleurs.

« Nos filles, chez les séniors, sont les meilleures » selon M. Sauvé. Il cite d’ailleurs en exemple Megan Bornais (Séniors) qui a participé à quatre compétitions lors du tournoi et a tout remporté pour les courses de 50 et de 100 mètres en style libre et dans les courses à relais. Il y a également Maiya Lachance, capitaine de l’équipe, qui a concouru dans quatre courses : elle a remporté une première place dans deux courses (relais) et a terminé deuxième en 200 et 100 mètres style libre. Du côté des garçons, Zach Pouget et Nolan Lachance se sont classés respectivement 2e et 3e au 50 mètres style libre.

On pourrait croire que ces jeunes athlètes passent des dizaines d’heures en piscine par semaine mais, de manière un peu surprenante, ils s’entraînent en équipe quatre heures par semaine de façon intensive. « Quelques-uns font partie de clubs, notamment dans le coin de Leamington mais, pour les autres, ça se limite à ce bloc de quatre heures d’entraînement en équipe », conclut Jean Sauvé.

Il reste d’autres rencontres au calendrier d’ici la fin de l’année scolaire et, chose certaine, c’est à la fois avec confiance et une grande motivation que les nageuses et nageurs entrevoient les prochaines compétitions.

PHOTO: L’équipe de natation de l’Essor