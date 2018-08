« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage »: voilà un proverbe qui trouverait aisément sa place aux deux accès, canadien et américain, du futur pont Gordie Howe. Il aura fallu beaucoup de patience et de temps pour voir ce dossier entrer finalement dans sa phase de réalisation concrète.

Il est fort probable que les auteurs des premiers rapports remontant aux années 1990 et évoquant la nécessité d’améliorer le réseau transfrontalier dans la région s’imaginaient que les choses allaient se dérouler rondement et que bientôt, un nouveau point viendrait compléter les liens déjà existants : le tunnel, le traversier pour les matières dangereuses et le pont Ambassador. Et pourtant, ce n’est que tout récemment, le 17 juillet dernier, qu’a eu lieu la cérémonie de la première pelletée de terre des travaux préparatoires pour la construction de la plaza douanière et celle du lien qui reliera l’ouvrage et l’autoroute 75-1 au Michigan.

Du côté canadien, en regard de la plaza douanière, les travaux sont passablement avancés du côté de LaSalle. En ce qui regarde les voies d’accès, la Promenade Herb Gray est déjà en opération depuis plusieurs mois. Le concept finalement retenu est celui d’un pont haubané qui sera le plus long du genre en Amérique du Nord. Le pont offrira trois voies de circulation dans chaque direction et, si tout se déroule comme prévu, il devrait entrer en fonction en 2020 ce qui permettra d’augmenter la fluidité du trafic entre les deux pays. On se rappellera que le corridor Windsor-Détroit est le plus occupé en Amérique du Nord, assurant à lui seul le transit de plus de 30 % de tout ce qui est transporté par camion entre les deux partenaires commerciaux.

Il y a quelques jours, une assemblée publique d’information au sujet de l’état général du dossier s’est tenue au McKenzie Hall dans le quartier Sandwich et, comme c’est devenu l’habitude depuis le début des travaux, plusieurs personnes se sont présentées pour écouter les présentations des responsables du dossier. L’atmosphère était quelque peu différente pour l’occasion puisque l’imminence du début des travaux titille les personnes ou les entreprises qui aimeraient bien être recrutées pour la tâche. Selon les responsables de l’Autorité du pont Windsor-Détroit, plusieurs milliers d’emplois directs et indirects seront créés pendant la phase de construction et ce, des deux côtés de la frontière.

Le conflit commercial entre les États-Unis et le Canada, en regard notamment des taxes sur l’aluminium et l’acier, aura-t-il un impact sur le coût final du projet? Selon les responsables du dossier, il est trop tôt pour le dire mais, comme le soulignait Dwight Duncan, président de l’Autorité, lors de la cérémonie de la pelletée de terre : « Ne vous y trompez pas. Nous débutons la construction du pont et nous le livrerons. Les Américains et les Canadiens vont pouvoir l’utiliser très bientôt ». Si le pont Gordie Howe est effectivement livré en 2020, c’est dire qu’il aura été au cœur des discussions pendant presque 30 ans.

PHOTO: Une représentation artistique de ce que sera le pont