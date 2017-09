En fin d’après-midi mardi le 29 août dernier, en plus de l’autoroute E.C. Row où la circulation était interdite, pas moins d’une douzaine de rues présentaient des situations problématiques en raison des fortes pluies qui ont balayé la ville et sérieusement mis à l’épreuve le réseau d’égout pluvial.

Parmi les artères fermées partiellement ou complètement, Jefferson, Riverside Drive, Tecumseh, Walker et d’autres. Si, dans la nuit de lundi à mardi des précipitations record (57 millimètres enregistrés à l’aéroport) avaient déjà causé quelques inondations de sous-sol ou des refoulements d’eau dans des édifices commerciaux, il n’aura pas fallu attendre longtemps mardi pour que le réseau d’égout pluvial soit débordé. Avec l’eau qui s’accumulait rapidement dans les passages bas, inévitablement, des véhicules ont fini par s’y immobiliser, causant autant d’entraves à la circulation.

Au Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent, les employés et partenaires ont dû composer avec un débordement survenu dans la nuit au moment de leur arrivée sur place. Les ventilateurs tournaient encore pour assécher les planchers et certains endroits moins accessibles lorsqu’autour de 14 h, quelque 20 minutes après le début des orages annoncés par Environnement Canada, il y a eu un nouveau débordement. Heureusement, les interventions ont été rapides et les cloisons n’ont pas été affectées. De manière générale, le CCFWEK a pu fonctionner à peu près normalement malgré tout. Tous n’ont pas eu cette chance alors que le sous-sol de l’église Saint-Jérôme a été inondé. De plus, le centre commercial Devonshire a dû fermer ses portes en raison des refoulements d’eau et l’Hôpital régional de Windsor, localisé sur Tecumseh s’est retrouvé dans l’obligation de demander aux personnes se présentant à l’urgence de se rendre plutôt au campus de la rue Ouellette (anciennement Hôtel-Dieu Grace).

À l’école EJ Lajeunesse, on se préparait pour la journée d’information destinée aux parents et élèves de la 7e à la 9e années qui devait avoir lieu le lendemain. L’eau s’est rapidement trouvé un chemin au travers du toit et également, par refoulement en provenance du réseau de drains de l’édifice. À un moment donné, même les fontaines projetaient de l’eau dans les airs ce qui a forcé les concierges à installer des poubelles sur les buvettes pour limiter les dégâts. On a également eu des inquiétudes pour le plancher du gymnase qui vient d’être refait à neuf » selon Diane Humphrey-Léonard. Du côté de Tecumseh, durement touchée en septembre 2016, c’est dès lundi soir que l’on s’est placé en mode de veille d’inondation ce qui n’a pas empêché plusieurs propriétés d’être inondées.

La situation s’est calmée un peu après l’heure du souper ce qui a permis à l’eau de se retirer des rues. Mercredi matin, la situation, en regard de la circulation, était passablement revenue à la normale alors qu’un peu partout, on entamait la phase de nettoyage.

Photo (en haut) : une douzaine de rues présentaient des situations problématiques en raison des fortes pluies.