S’il est un sujet qui a soulevé commentaires et passions au cours de l’année 2016, c’est bien celui de la hausse importante des tarifs d’électricité.

Tout le monde a été touché par cette augmentation, tant les propriétaires que les locataires, les entreprises et les institutions. Les paroisses ont également vu monter leurs coûts en énergie.

Durant la période des Fêtes, quelques paroisses anglophones de la région de Windsor-Essex ont révélé que les hausses successives en énergie commençaient à leur causer de sérieux soucis. Dans certains cas, afin de pouvoir payer leurs factures d’électricité, elles ont dû demander à des fournisseurs de leur donner un délai avant de les payer.

Du côté des paroisses francophones locales, deux d’entre elles semblent pouvoir faire face à la situation. Par exemple, la paroisse Saint-Joseph de Rivière-aux-Canards a dû s’astreindre à un contrôle encore plus serré de l’utilisation de ses budgets.

L’église est plus que centenaire et cela impose des défis particuliers au niveau du maintien de la température. Les administrateurs ont donc décidé de comprimer certaines dépenses pour pouvoir honorer la facture en énergie et ont continué à payer les fournisseurs rubis sur l’ongle. « Nous avons pu compter sur la grande générosité de nos paroissiens », a souligné la secrétaire de la Fabrique.

Pour sa part, la paroisse Saint-Jérôme à Windsor a noté une hausse substantielle des coûts, surtout au cours de la période estivale qui a été particulièrement chaude et longue cette année. En conséquence, la climatisation de l’église et du presbytère a été beaucoup plus sollicitée qu’à l’habitude, ce qui, conjugué à la hausse des tarifs, s’est traduit par des factures salées. Cependant, tout comme à la paroisse Saint-Joseph, cette situation n’a pas entraîné de retards dans le paiement des services donnés par les fournisseurs.

Il y a 73 distributeurs d’électricité dans la province et dorénavant, tous doivent expédier une facture mensuelle à leurs clientèles. Cette pratique s’inscrit dans le plan de réduction de la consommation puisque les autorités espèrent qu’avec une facture mensuelle, les consommateurs apprendront à mieux gérer leur utilisation des différents appareils électriques et donc à consommer de manière plus efficace.

Certains observateurs notent cependant qu’il s’agit là d’un cercle vicieux puisque si la consommation diminue, les revenus de la province vont aussi aller vers le bas, ce qui amènera une nouvelle ronde de hausses pour assurer les entrées d’argent.

Daniel Richard