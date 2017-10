Si la plupart des gens connaissent l’édifice Paul Martin Sr au centre-ville et que plusieurs ont eu l’occasion de visiter la maison où il a habité dans Walkerville lors de journées portes ouvertes par contre, la renommée des jardins qui lui sont consacrés sur le site du Manoir Willistead a atteint pas mal moins de gens. Et pourtant, ces jardins, de taille relativement modeste, sont certainement un endroit à admirer.

Cet illustre Franco-Ontarien de Windsor est pourtant né à Ottawa, en 1903. Après avoir étudié au Collège Saint-Alexandre de Gatineau, il se dirige vers la faculté de droit de l’Université de Toronto pour finalement compléter sa formation générale à Genève.

Entré en politique (parti Libéral) en 1935, il devra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour finalement accéder au Cabinet où, à titre de ministre de la Santé et du Bien-être, il mettra en place un système fédéral de santé destiné à supporter ceux aux prises avec diverses maladies, à contribuer à la construction d’hôpitaux de même qu’à la recherche en santé.

Il aura deux enfants, dont son fils, Paul Martin sera premier ministre du Canada de 2003 à 2006.

Celui qui avait aspiré à devenir premier ministre n’assistera cependant pas à l’ascension de son fils puisqu’il est décédé le 14 septembre 1992 à l’âge de 89 ans.

Les jardins ont été installés trois ans plus tard dans le parc Willistead afin d’honorer sa mémoire. On y retrouve plusieurs variétés de plantes vivaces et, en particulier, la rose Neil Martin, ainsi nommée en l’honneur de son épouse.

D’inspiration française, le jardin représente exactement ce à quoi on s’attend en bordure d’une terrasse extérieure. Les allées sont tracées symétriquement autour d’une fontaine centrale et mettent en évidence les différents massifs de fleurs et de plantes.

Comme la clôture d’enceinte fait environ quatre pieds de hauteur, il est facile d’admirer les jardins même si on ne peut y entrer.

Photo : les jardins sont situés dans les limites du parc Willistead, du côté est du manoir.