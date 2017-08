Il y a 48 ans, les États-Unis s’apprêtent à se poser sur la Lune. Tom Sobocan est alors âgé de 7 ans et est tout à fait fasciné par cette aventure. « C’est ce qui m’a amené à m’intéresser à l’espace, aux voyages et à l’astronomie », fait-il valoir.

Un demi-siècle plus tard, en compagnie de ses deux frères, il n’est donc pas étonnant de voir ce membre très actif du chapitre de Windsor de la Société royale d’astronomie du Canada prendre la route vers un des endroits où l’éclipse totale du soleil était complète le lundi 21 août.

Hopskinsville, Kentucky, renommée pour l’occasion Eclipseville était, selon M. Sobocan, un endroit idéal où la durée totale de l’éclipse était de 2 minutes 41 secondes.

« Nous nous sommes finalement arrêtés sur le terrain d’un homme qui permettait aux campeurs de s’installer pour l’occasion. Nous devions être une cinquantaine de personnes à cet endroit », raconte-t-il à son retour de voyage.

Quelques minutes avant le début du phénomène, la fébrilité est évidente dans le groupe. Un peu plus de deux minutes et demie pour observer un phénomène que l’on n’a pas vu en pratiquement un siècle, c’est court.

« J’ai conservé mes lunettes spéciales pendant toute la progression de la Lune devant le Soleil, jusqu’au moment où je ne pouvais plus rien voir. J’ai enlevé mes lunettes et là, la nature est absolument silencieuse.

« La lune est entièrement noire et le ciel entre dans une pénombre bleutée. Autour de la Lune, une couronne d’une blancheur comme je n’en avais jamais vue. Un cercle parfait, d’une lumière pure bien défini que l’on distingue parce que la lumière se faufile entre les sommets sur la Lune.

« Puis, on commence à distinguer la couronne solaire et arrive l’effet diamant quand le soleil commence à se découvrir. Aussitôt, on remet les lunettes.

« Pendant la période de totalité de l’éclipse, j’ai vu la planète Vénus et plus loin Jupiter. Je n’ai pas vu Saturne cependant. » (Cet effet diamant se produit également au moment où la Lune finit de couvrir le globe solaire. Un dernier éclat avant les ténèbres.)

Comme l’explique l’astronome amateur, « l’effet diamant est plus puissant, mille fois plus fort qu’un flash d’appareil photo. Si tu ne savais pas que tu devais remettre tes lunettes, tu les aurais remises automatiquement.

« La pénombre s’estompe rapidement et, sans les lunettes protectrices, il n’est plus possible de distinguer autre chose que le soleil. En moins de trois minutes, on ne pouvait plus deviner que l’éclipse n’était pas terminée. »

Durant la durée de l’éclipse, il a été possible d’enregistrer une baisse de température de 10 degrés.

Plusieurs activités entouraient le passage de l’éclipse et M. Sobocan en a profité pour assister à une conférence présentée par le Frère Guy Consolmagno de la compagnie des Jésuites et aujourd’hui directeur de l’Observatoire du Vatican. Faith and Science était un sujet tout naturel dans les circonstances, surtout quand le conférencier est à la fois un homme de foi et un scientifique de haut calibre.

Dans l’ensemble, pour Tom Sobocan, ce fut une expérience surréaliste, spirituelle et surnaturelle qu’il ne regrette pas d’avoir vécu d’autant plus que la randonnée aller et retour a permis aux trois frères de passer du temps ensemble, opportunité rare à une époque où tout le monde court après le temps.

Photos (Tom Sobocan) : Tom, Jeff et David Sobocan (en haut) ont assisté à l’éclipse totale de soleil.