Au fil des années, l’offre culturelle pour les résidents de Windsor et des communautés environnantes s’est grandement bonifiée. Récemment, la programmation pour les prochains mois a été rendue publique par City of Windsor Culture E-Blast.

Le parc de sculptures situé sur la promenade longeant la rivière Détroit est, en soi, une attraction à découvrir. Le visiteur peut y admirer 31 sculptures exceptionnelles qui s’étendent entre le pont Ambassador et le Musée des beaux-arts de Windsor. En janvier, les promeneurs étaient invités à découvrir la sculpture de Bruce Watson intitulée Union Six.

Le Musée communautaire Chimczuk, la Maison François-Baby et le Centre d’interprétation Duff-Baby représentent la combinaison idéale pour en apprendre plus sur l’histoire de la ville et des Premières Nations qui occupaient le territoire avant l’arrivée des Européens.

La Maison François Baby, une extension du Chimczuk offre une incursion intéressante sur la vie des colons français qui, les premiers, ont créé un établissement permanent dans la région.

Duff-Baby pour sa part a une mission directement éducative en regard du patrimoine régional. Trois nouvelles expositions sont à retenir : Cursive Writing: Reading and Writing the Old School Way, Die Cast From The Past: A History of Autos et Breaking The Colour Barrier: Wilfred ‘Boomer’ Harding and the Chatham Coloured All-Stars. La première (28 janvier au 27 mai, production du Museum London) s’intéresse à l’histoire et au développement de l’écriture cursive au fil des millénaires. Depuis le 20 janvier et ce jusqu’à la fin de juin 2018, le musée s’intéresse à l’histoire de l’automobile et de son impact sur la région par le biais de l’évolution des petits véhicules jouets.

Puis, le Mois de l’histoire des Noirs sera l’occasion de découvrir l’équipe de baseball Chatham Coloured All-Stars, la première formation de couleur à remporter un championnat dans la ligue Ontario Baseball Amateur Association, niveau intermédiaire B en 1934. Un rappel de la présence des descendants des esclaves noirs américains qui s’étaient évadés vers le nord grâce au chemin de fer clandestin. L’exposition itinérante sera accessible du 1er février au 31 mars.

Finalement, la Art Gallery of Windsor lancera, le 16 février prochain, sa programmation de trois expositions qui seront présentées, en plus de son expo permanente, jusqu’à la fin de mai. Du côté francophone, les annonces relatives aux pièces de théâtre, spectacles et récitals seront faites d’ici peu.

PHOTO – Bruce Watson : Union Six au parc des sculptures