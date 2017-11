La saison 2017 des équipes de football junior et sénior de l’école secondaire catholique l’Essor s’est terminée de manière éclatante le 22 novembre dernier. En effet, les deux équipes se sont échappées avec leurs championnats respectifs au terme d’éliminatoires chaudement disputées.

Pour David Chelsea, enseignant en études sociales et responsable de l’équipe sénior, c’est évidemment avec plaisir qu’il a vu ses jeunes protégés se démarquer tout au long de la saison alors qu’ils ont cumulé huit victoires et enregistré seulement deux défaites. Pour la dernière rencontre du championnat South Western Ontario Secondary School Athletic Association (SWOSSAA) les Aigles de l’Essor rencontrait la formation de Wallaceburg au stade de l’Université de Windsor. Les jeunes de 11e et 12e année, pilotés par Mick Trasher et Mark Dupuis ont dominé le jeu et ont fini par l’emporter 49-14. Cette victoire leur permettait de conserver le titre qu’ils avaient gagné pour la première fois l’an dernier. Si tous ont fourni un effort constant, Jethro Oleko, Danny Byrnee et Daniel Trasher se sont démarqués lors de cette ultime rencontre de la saison.

L’Essor était véritablement sur une lancée cette année puisque l’équipe des Aigles Junior avait également mis fin à sa saison dans la division Windsor and Essex County Secondary Schools Association (WECSSAA) en remportant leur match contre l’école Brennan un peu plus tôt dans le tournoi au compte de 42-33. Tout un accomplissement pour le programme de football de l’établissement d’enseignement secondaire francophone de Tecumseh. Pour certains membres de l’équipe Sénior, cela marque la fin d’une carrière alors que d’autres pourraient être intéressés à poursuivre dans la pratique de ce sport aux niveaux collégial et universitaire. Pour l’an prochain, comme certains membres de l’équipe Junior passeront à l’étape suivante, il n’est pas interdit de penser que l’équipe Sénior sera encore hautement compétitive.