Le vendredi 18 mai, les employés de la Ville de Windsor ont quitté l’édifice construit en 1956 pour la dernière fois. En effet, le nouvel hôtel de ville est maintenant complété (édifice principal).

Le 22 mai, les 280 employés ont commencé à s’installer dans les nouveaux locaux munis de nombreuses fenêtres – un changement appréciable par rapport à la situation antérieure. Au cours de la fin de semaine précédente, tous les dossiers avaient été déménagés. En après-midi, les citoyens de Windsor étaient invités à parcourir les espaces publics.

Vu de l’extérieur, le bâtiment est beaucoup plus imposant que celui qui sera bientôt démoli pour faire place à une grande esplanade. Haut de cinq étages, il se démarque surtout par la section surplombant la promenade en face de l’entrée principale, très discrète et modeste. Par contre, le hall d’entrée est imposant et dégagé. À la droite, la salle du Conseil pourra accueillir confortablement 180 personnes. Le mur arrière vitré est en fait amovible et, pour certaines occasions, il pourra être ouvert pour permettre à un plus grand nombre d’assister à la séance du Conseil.

Tradition oblige, le hall est décoré par les portraits officiels des maires qui se sont succédé à la tête de la capitale canadienne de l’automobile. Le bureau d’accueil et d’information est commodément situé et facilement accessible. À quelques pas de là, une longue série de guichets où des préposés répondront aux requêtes et questions les plus courantes des citoyens.

Le bâtiment compte cinq étages dotés des équipements technologiques les plus récents. C’était d’ailleurs le point le plus délicat de toute l’opération de déménagement : s’assurer que les citoyens et les employés puissent accéder facilement aux systèmes suivant leurs besoins. Vue de la mezzanine située au sommet d’un long escalier, on comprend que, dans le concept du bâtiment, un effort spécial a été fait pour que les citoyens se sentent accueillis. Les étages supérieurs sont occupés par différents services et le bureau du maire se trouve au cinquième étage.

Le Conseil a entériné la construction du nouvel hôtel de ville en 2014. Quatre ans plus tard, l’édifice est fonctionnel, bâti selon les échéanciers et pour moins de 30 millions $. L’ameublement qui s’y retrouve a coûté 1,5 million $. La démolition du vieil édifice et la construction de l’esplanade porteront la facture finale autour de 40 millions $.

Au total, les différents services de la Ville relocalisés pourront profiter de 50 000 pieds carrés supplémentaires d’espace utile par rapport à ce dont ils disposaient jusqu’à maintenant.