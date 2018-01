Pas moins de 97,22 % des quelque 200 personnes employées au Windsor Star ont récemment voté en faveur du déclenchement d’une grève. Ce vote a été appelé après plus d’une année depuis la fin de la dernière convention collective. À Windsor, on retrouve deux sites où travaillent les employés du quotidien : au centre-ville, où sont localisés les bureaux de la rédaction, et à l’imprimerie, située en bordure de l’autoroute urbaine EC Row. Lors du vote, aucune date n’a été fixée pour le déclenchement de cette grève. Les employés soutiennent que Postmedia a procédé à des coupes massives un peu partout dans son réseau tout en gratifiant les hauts dirigeants d’augmentations de plus de 30 % l’an dernier. Dans un contexte où, depuis 2013, les médias traditionnels ont vu leurs revenus publicitaires passer de trois milliards $ à moins d’un milliard $ par année pendant que les médias en ligne voyaient leurs revenus publicitaires bondir au cours de la même période, le bras de fer risque d’être long.