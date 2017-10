Le 20 octobre, les élèves des écoles situées sur le territoire de la ville de Windsor étaient invités à participer à une rencontre Facebook avec le maire de la ville, Drew Dilkens. Plusieurs écoles ont répondu à l’invitation dont l’école secondaire E.J. Lajeunesse. Pour l’occasion, une quinzaine d’élèves se sont retrouvés au centre médiatique et culturel de l’école et ont pu, pendant une heure, entendre le maire répondre aux questions qui lui avaient été préalablement soumises. Au cours des derniers mois, différentes activités se sont tenues à Windsor où on célébrait, en plus du 125e de la ville, le 150e de la confédération et le 250e de la paroisse Assomption.