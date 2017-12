Lors de la séance inaugurale 2017 du Conseil scolaire catholique Providence, Jacques Kenny et Doris Sauvé ont été réélus respectivement président et vice-présidente pour une deuxième année. Comme le veut la tradition, la rencontre a débuté avec la célébration d’une messe animée par l’abbé Robert Champagne.

Reprenant le thème de l’Avent dans les écoles du Conseil – Oser croire –, il a rappelé l’importance de continuer à croire dans l’avenir de la francophonie catholique du Sud-Ouest. « Il faut continuer à promouvoir la catholicité et la francité, dit-il. Si on laisse aller l’un ou l’autre, on risque de tout perdre dans les années à venir. »

Le Conseil s’est ensuite réuni pour procéder aux élections de la présidence et de la vice-présidence. « Depuis quelques années, nous avons décidé de limiter à deux ans la durée durant laquelle le président et le vice-président sont en poste, a rappelé Jacques Kenny. Ainsi, on assure à la fois une forme de renouveau et de continuité puisque le titulaire de la vice-présidence est généralement porté à la présidence. »

Dans son message aux conseillers, M. Kenny a souligné l’excellence du travail effectué à tous les niveaux, de l’administration jusqu’à la salle de classe. « Notre personnel est dévoué, innovateur et engagé dans la réussite de chaque élève », a-t-il ajouté.

Du côté du Conseil scolaire Viamonde, la volonté de s’appuyer sur l’expérience l’a aussi remporté. Ainsi, en 2018, Jean-François L’Heureux continuera d’agir à titre de président du conseil, et ce, pour un quatrième mandat consécutif. Le représentant des écoles de l’ouest de Toronto a été élu à ce titre pour la première fois en décembre 2014.

Pour sa part, Denis Trudel, représentant les régions d’Huron, Middlesex, Perth, Waterloo et Wellington, redevient vice-président. Il avait occupé cette fonction en 2015.

Leur mandat d’une année entre en vigueur séance tenante. La décision des membres du Conseil est survenue lors de la réunion d’organisation tenue le vendredi 1er décembre.

Dans son discours, M. L’Heureux, a remercié les membres du Conseil et le personnel de la grande famille Viamonde pour leur appui au cours des derniers mois. « Je constate quotidiennement que le rendement et le bien-être des élèves sont au cœur de nos actions », a-t-il indiqué.

Il a parlé de 2018 en formulant un souhait. « Je vous demande de vous rappeler quotidiennement notre raison d’être et deux choses toutes simples : aider nos élèves à s’épanouir et faire la promotion de la langue française. »

Pour sa part, M. Trudel s’est dit très honoré d’avoir été choisi par ses pairs. « C’est une reconnaissance de notre travail accompli à la table du Conseil », précise-t-il.

Photomontage (de gauche à droite) : Denis Trudel (vice-président), Jean-François L’Heureux (président) du Conseil scolaire Viamonde. Doris Sauvé (vice-présidente) et Jacques Kenny (président) du Csc Providence