La Série mondiale de plongeon FINA était de passage au Windsor International Aquatics and Training Centre les 21, 22 et 23 avril derniers pour une quatrième année consécutive.

Cette série a pour but de donner la plus grande visibilité possible aux athlètes dont le plongeon est la discipline de prédilection. Quatre étapes constituent la série cette année – Beijing (Chine), Kazan (Russie) et Dubai (États arabes unis) – ont accueilli la compétition en mars et Windsor ces derniers jours. Les résultats obtenus comptent pour le Championnat mondial et, dans la discipline du plongeon synchronisé ou en solo, la Chine est l’ennemie à battre.

En effet, au moment d’entamer la compétition à Windsor, sur un total de 90 médailles, la Chine en comptait 42 dont 29 médailles d’or (sur 30). Le Canada en comptait huit à son palmarès.

À la plateforme de 10 mètres, Meghan Benfeito et Caeli McKay faisaient donc face à de solides compétitrices. Dès la première ronde, le tandem se hisse à la seconde place, derrière les Chinoises qui sont manifestement dans une classe à part au matin du 21 avril. Malheureusement, leur quatrième saut s’avère désastreux et leur fait perdre une place comme le souligne Mme Benfeito : « Aujourd’hui ça a été un peu plus difficile qu’on le pensait. On a connu un très bon départ, mais le quatrième plongeon nous a coûté la médaille. On a toutes les deux dépassé la verticale, mais nous étions très synchro sur tous nos plongeons, donc c’est quand même positif. »

Ce qui fascine dans le plongeon synchronisé, c’est justement la symbiose entre les athlètes, souvent de morphologies différentes, qui leur permet, à force de travail et en développant une grande complicité, de réaliser simultanément des figures complexes.

Le synchronisme entre les deux Canadiennes leur a joué un tour lors du quatrième saut puisqu’elles ont commis la même erreur, en même temps, ce qui a entraîné une entrée à l’eau qui leur a fait perdre de nombreux et précieux points.

D’ailleurs, à la réaction de la foule, il était évident pour tout le monde que la suite allait devoir être parfaite pour leur permettre de remonter dans les points. Cette foule était composée de jeunes le premier matin et pour la plongeuse, « ça nous a donné beaucoup d’énergie. On veut toujours offrir un bon spectacle à la foule et leurs applaudissements nous ont donné de l’adrénaline. »

Le cinquième et dernier saut n’était pas loin de permettre d’atteindre l’objectif mais, finalement, il s’avéra insuffisant. Les Canadiennes ont donc terminé cette compétition à la plateforme de 10 mètres au 4e rang.

Les filles sont ambitieuses et demeurent hautement compétitives. Leur ambition est de détrôner les Chinoises, comme le soulignait Benfeito le 13 avril dernier. Dans sa tête, « si gagner ne représente pas tout, perdre c’est plate ». Et un peu plus puisqu’il y a la déception et peut-être une certaine forme à gérer pour passer à l’étape suivante. C’est dans des moments comme ceux-là que l’entourage des athlètes prend une grande importance.

Photo : Meaghan Benfeito et Caeli McKay à la plateforme de 10 mètres.