Comme c’est le cas depuis plusieurs années, avec décembre arrive la grande opération du Grand Partage. La collecte de denrées, biens et argent au profit des personnes et des familles démunies de la région est revenue avec deux activités en deux jours : le brunch communautaire et le lancement officiel de l’opération dans le cadre d’un déjeuner offert au Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent.

Le 3 décembre, quelque 140 personnes ont participé au brunch communautaire francophone. Le père Noël s’était déplacé pour l’occasion et il a reçu un accueil chaleureux à son arrivée. Fait à remarquer, « il y a eu plusieurs réunions de familles qui se sont tenues lors du brunch, a indiqué Valerie Hodgins, notamment celles des familles Pitre (25 personnes) et Duguay (17 personnes).

Le lendemain matin, dès 6 h, la communauté était conviée à déjeuner dans les locaux du Centre francophone et, encore une fois, la réponse a été à la hauteur des attentes des organisateurs. Une trentaine de personnes ont en effet profité d’un petit-déjeuner composé de crêpes-dessert, de tarte au sucre et de sucre à la crème.

De nouveau cette année, les attentes sont élevées pour le Grand Partage. « Nous espérons faire encore mieux que l’an dernier puisque les besoins, loin de se résorber, sont toujours importants, a indiqué Didier Marotte, directeur général du Centre francophone. Par ailleurs, nous ne pourrons pas profiter cette année de la généreuse contribution du père Noël anonyme. Nous espérons grandement que d’autres contributeurs se présenteront ou augmenteront le niveau de leur participation afin de nous permettre d’atteindre et même de dépasser nos objectifs. »

L’édition 2017 du Grand Partage perpétue une tradition vieille de près d’un quart de siècle dans la communauté francophone régionale.

Photo (Courtoisie CCFWEK) : l’ambiance était joyeuse lors du lancement du Grand Partage.