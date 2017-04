Au début de l’année scolaire, l’équipe de robotique de l’École secondaire catholique l’Essor ne s’attendait certainement pas à traverser les étapes initiales de First Robotics en repartant chaque fois avec le titre d’Équipe recrue de l’année. C’est arrivé lors de la compétition à Windsor et, récemment à Hamilton, l’équipe du robot SABOTAGE a une fois de plus décroché ce titre.

Et cette reconnaissance par les juges a fait en sorte que sitôt arrivés de Hamilton, l’équipe, les encadrements et les mentors ont dû se préparer pour se préparer à une nouvelle compétition First Robotics, cette fois à Saint-Louis au Missouri où ils affronteront les meilleurs à l’international.

D’ailleurs, après avoir passé quelques jours à peine dans un local de l’école, le robot a été envoyé à Saint-Louis le 19 avril dernier.

Pour parvenir à obtenir le prix de d’Équipe recrue de l’année lors de la dernière rencontre, les membres de l’équipe ont dû peaufiner leur robot qui avait démontré quelques faiblesses lors de la compétition locale.

Si, au niveau de l’équipe, du groupe d’encadrement et des mentors, on espérait bien faire bonne figure, par contre, on ne s’attendait pas que les choses se passent si rapidement de telle sorte que moins de deux semaines avant le départ pour Saint-Louis, il restait encore de nombreux détails logistiques à régler, notamment au niveau financier, l’hébergement sur place et ainsi de suite.

Malgré leurs récents succès, les membres de l’équipe gardent la tête froide car ils savent pertinemment qu’ils seront confrontés aux meilleurs à l’échelle internationale.

« Nous sommes très contents d’être parvenus là où nous sommes mais, à Saint Louis, la compétition va venir de partout et ce seront les meilleurs », souligne Monique Pouget.

Contents et également satisfaits de l’expérience vécue au cours des derniers mois, bien que tout cela ait demandé beaucoup d’investissement en temps, en énergie et également en argent.

Photo : l’équipe au moment de recevoir son trophée de Recrue de l’année.