Avec la construction du pont Gordie-Howe et la conclusion de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada, Windsor pourrait voir se réduire son taux de chômage actuel qui est de 7,3 % (octobre 2018) comparativement à 5,8 % en septembre 2017.

Depuis quelques semaines, quelques projets d’investissements ont été annoncés dont deux qui devraient amener à la création de 475 emplois dans le secteur des services et notamment au centre-ville. La mise en route définitive du chantier du pont Gordie-Howe, censé créer pas moins de 3 000 emplois au total, va représenter un coup de pouce majeur pour une économie locale qui se porte plutôt bien ces temps-ci.

Il suffit de parcourir les résultats sur le marché immobilier pour s’en convaincre. Après un début d’année plutôt calme dans le secteur immobilier, le mois d’octobre a vu les ventes de propriétés, dans Windsor-Essex, augmenter de 5,1 % par rapport à la même période en 2017.

Au cours du mois dernier, le prix moyen obtenu pour une maison unifamiliale a été de 305 552 $, en hausse de 22 % par rapport à l’année précédente. D’ailleurs, entre octobre 2017 et octobre 2018, on estime que la valeur du prix de vente des maisons a progressé de près de 30 % dans la région. Plusieurs ont compris que le temps est propice pour ceux qui désirent vendre leurs maisons et, en octobre, il y a eu une augmentation de 8,1 % du nombre de propriétés à vendre selon la Windsor-Essex County Association of Realtors. Pas moins de 801 nouvelles propriétés ont été mises en vente au cours du dernier mois. Cela a entraîné des répercussions sur le prix des logements à louer qui trouvent malgré cela preneurs très rapidement.

De passage à Windsor récemment, Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères du Canada, a voulu rassurer les gens du secteur de l’automobile suite à la signature de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada : « L’industrie canadienne de l’automobile a été préservée et il ne reste qu’à régler le contentieux sur l’acier et l’aluminium, ce qui va se faire de gré à gré ou à la suite de décisions à être rendues par des tribunaux administratifs en commerce international ».

Il semble donc que les prochaines années, sur le plan économique à tout le moins, s’annoncent fructueuses pour la région.

PHOTO: Windsor n’est plus la capitale du chômage au pays.