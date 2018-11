Pour Diane Humphrey Léonard, animatrice culturelle à l’école secondaire catholique E.J. Lajeunesse, il s’agissait de la 18e cérémonie du Jour du Souvenir qu’elle organisait. Le 9 novembre dernier, dans le gymnase de l’école, tous les élèves, les enseignants et les membres du personnel de soutien étaient rassemblés pour rendre hommage aux soldats qui ont donné leurs vies lors de la Première Guerre mondiale. En plus, cette année marque le 100e anniversaire de l’armistice qui a mis fin à ce conflit qui devait « se terminer à temps pour que les soldats soient revenus au pays pour Noël ». Il ne leur faudra pas longtemps pour comprendre qu’ils allaient passer ce Noël 1914 au front puis, les suivants jusqu’à ce que les belligérants en viennent à signer l’Armistice. Au Canada, il ne reste plus de survivants de ce que l’on a, très justement nommé la Grande Guerre, celle qui devait être la dernière. On connait la suite.