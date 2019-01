Grâce à sa vente de tartes au sucre, l’École secondaire de Lamothe-Cadillac a été la plus généreuse des écoles francophones à participer au Grand partage de la région de Windsor-Essex. En effet, pour une sixième fois en sept ans, c’est l’école secondaire Viamonde de la région qui a remporté le prix de l’École Partage en amassant le plus d’argent et le plus de denrées non périssables.

À l’approche du temps des fêtes, Le Grand partage a permis à la communauté scolaire de démontrer de l’entraide et sa solidarité aux plus vulnérables de la région. L’école a remis un chèque de 1 844 $ à l’organisme Action contre la faim Canada et 1 190 conserves ont été offertes à l’organisme Downtown Mission.

Ce n’est pas tout! La générosité des élèves et du personnel de l’école aura même un impact au-delà des frontières canadiennes. En effet, pendant une semaine, les élèves du cours de nutrition se sont occupés des repas de la cafétéria et ont réalisé des profits de 1 267 $, qui serviront à aider les enfants du Yémen à avoir accès à de l’eau potable, de la nourriture et des médicaments.

Nous sommes fiers des élèves, des parents et des membres du personnel de l’École secondaire de Lamothe-Cadillac qui ont fait preuve de collaboration et de générosité, des valeurs chères au Conseil scolaire Viamonde.

Depuis 25 ans, le Grand partage est organisé par le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent. Pour l’occasion, de nombreuses activités et des campagnes de dons communautaires sont organisées dans

les écoles francophones et institutions de la région qui choisissent à quels organismes elles désirent envoyer les dons recueillis. Cette année, 51 467 denrées non périssables et 6 143 $ ont été amassés lors de toute la campagne.

SOURCE: Conseil scolaire Viamonde