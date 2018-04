Mine de rien, la compétition Épelle-Moi Canada (EMC) poursuit son petit bonhomme de chemin dans la région et, dernièrement, c’était au tour des élèves de Chatham-Kent de se retrouver pour impressionner les juges par leurs qualités et leur expertise à épeler des mots tirés d’une liste qui en comprend 400.

La rencontre se déroulait à l’École secondaire de Pain Court. Pour l’occasion, une trentaine de jeunes des cycles primaire et moyen ont paradé devant les juges, leurs parents et amis en mettant en pratique les trucs appris depuis le mois de janvier dernier.

En effet, les organisateurs d’Épelle-Moi Canada mettent à la disposition de tous les concurrents une trousse d’outils destinés à les aider à mémoriser les mots inscrits sur la liste. Si certains parviennent à tout mémoriser, d’autres utiliseront la paume de leur main pour inscrire avec un doigt les premières lettres du mot ou encore, quelques-uns auront littéralement visualisé les mots en fonction du nombre qui leur est alloué (par exemple, 135 = œuf).

Pour Dorine Tcheumeleu, fondatrice et directrice générale d’Épelle-Moi Canada, les participants ressortent gagnants de leur engagement même si tous ne repartent pas avec un prix.

« Le simple fait de participer représente déjà une victoire, confirme Mme Tcheumeleu. Les connaissances acquises, tout comme l’expérience vécue sur la scène, sont toujours positives. »

Ce qui a retenu l’attention lors de la compétition tenue à Pain Court, c’est la performance générale des participants du cycle moyen qui se sont livré une chaude lutte, créant un suspense qui a été apprécié des juges et du public. Ces élèves avaient été préparés par Jessica Sylvestre, présidente d’EMC pour la région et animatrice culturelle à l’ÉSPC, et Bonnie Grin, enseignante à l’école Sainte-Marie.

L’école Sainte-Marie a impressionné avec trois de ses représentants, Laura Chemali, Lise Chemali et Miguel King qui ont mérité les trois premières places dans leur catégorie. Pour le cycle primaire, Keenaya Kouamé (école Saint-Paul), Naomie Murtty (école Georges-P.-Vanier) et Will Deline (école Saint-Philippe) ont finalement remporté la mise à leur niveau. C’est le 6 mai prochain qu’aura lieu la finale d’Épelle-Moi Canada à Toronto.

PHOTO: Les gagnants des deux cycles en compagnie des juges et des personnes ressources.