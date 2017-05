Les élèves de l’École élémentaire catholique Saint-Michel ont circulé dans les couloirs afin de profiter de l’expertise des grands de 7e année. Dans le cadre de la journée de la Terre, 59 élèves des classes de Sciences et Géographie ont présenté une cinquantaine de projets interactifs en lien avec la planète lors de la Foire de l’environnement, le 19 avril.

« Il y quatre différentes stations qui visent différents thèmes environnementaux que l’on a vu dans l’année, ciblant le curriculum des 518 élèves-invités, explique Hilary Laing, enseignante de 7e et 8e années. C’est un succès. J’ai déjà hâte à la deuxième édition. Il y a tellement de créativité. Je suis très impressionnée.

« Pour les plus petits, ils ont vraiment simplifié, beaucoup de manipulations, c’est interactif ».

Par exemple, les élèves de Maternelle et Jardin ont bricolé, les élèves de la 1re à la 4e année avaient des manipulations à faire pour comprendre le sujet telles que placer les animaux dans leur habitat ou voir ce qui arrive lorsqu’un animal est retiré de la chaîne alimentaire.

« J’ai aimé parler et expliquer aux plus petits. J’ai appris plus en faisant l’exposition sur les pesticides, ce que je ne comprenais pas l’an passé », raconte Celeste Trealout, 7e année.

Les enfants peuvent apprendre davantage sur l’environnement et voir comment les actions humaines l’affectent. « Il y a tellement de présentations, ça touche à tout : des pesticides, des habitats des animaux, de l’effet de serre en passant par la déforestation. Il faut juste être conscient de notre empreinte écologique », mentionne l’enseignante responsable de ce projet.

« C’était intéressant. Je ne savais pas que couper des arbres, c’est polluer. J’ai appris ce qu’est le réchauffement de la Terre et que c’est causé par la pollution », explique celle qui dit déjà faire beaucoup pour l’environnement, Gianna Saad, 10 ans.

« On doit aider notre Terre et que les personnes sachent comment l’aider avant que ça ne devienne trop grave », est convaincue Olivia Derbyshire, 13 ans.

Une revue faite par les élèves et contenant une dizaine d’articles sur l’environnement sera vendue comme collecte de fonds afin de planter des arbres dans la communauté.

« Cette année, comme la journée de la Terre tombait un samedi, on a décidé de faire une semaine qui serait consacrée à notre planète. Chaque journée avait un thème : sans déchets, sans viande, sans papier et crayon », conclut Hilary Laing.

Photo : Olivia Derbyshire explique son projet sur la désertification.