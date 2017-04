Au total, 125 élèves disciplinés et attentifs de 18 écoles élémentaires du Csc Providence se sont affrontés dans des joutes verbales colorées à l’école E.J. Lajeunesse. L’École secondaire catholique Mgr-Bruyère de London a remporté le 26e tournoi annuel d’improvisation scolaire.

Les élèves de la 6e à la 8e année étaient rassemblés, le vendredi 7 avril, à l’école hôte de Windsor. « C’est une tradition, mentionne l’organisateur, Michael Castellano. Annette Richard a créé ce tournoi au début de Lajeunesse. Il y a 26 ans, 4 écoles seulement y participaient. Depuis les dernières années, ce sont 18 écoles. »

Rappelons que l’improvisation, c’est le fait d’élaborer, d’imaginer et d’improviser une histoire autour d’un thème donné en tenant compte des exigences (mimées, chantées, muettes, etc.) de la carte consigne. Ce jeu combine la rapidité d’esprit, l’imagination et le théâtre, sous forme de joute de hockey.

« Ce qui est nouveau cette année est la compilation des résultats en ligne. C’est automatique et plus facile. Il y a moins d’erreurs », poursuit l’enseignant.

Les élèves de l’école secondaire participent au succès de la journée. Une cinquantaine de bénévoles (techniciens, assistant-arbitre, chronomètre ou responsable des statistiques) voient à ce que tout roule sur les quatre terrains de jeu. « Ils accumulent des heures de bénévolat, et pour la majorité, ils ont de l’expérience en impro comme joueurs », ajoute M. Castellano.

L’école Sainte-Catherine de Pain Court et l’école Mgr-Bruyère de London s’affrontent en finale dans des manches aussi loufoques les unes que les autres. Les finales sont survoltées. La centaine de spectateurs rassemblés dans l’amphithéâtre le sont autant.

Au coup de sifflet, ils ont de la difficulté à contenir l’excitation. C’est une ambiance de fête. Plusieurs chantent et dansent pendant le temps de préparation entre chaque joute. La lutte est chaude : 2 à 2. Le public tranche et déclare gagnante l’équipe de London à la cinquième impro.

Merrick Prémont, élève de 8e année, est fier de leur réussite. « C’est vraiment le fun ». Pour gagner et faire de bonnes improvisations « il faut savoir comment jouer avec l’autre équipe et non contre. Avoir de bonnes blagues, ça aide aussi », explique le capitaine d’équipe. D’ailleurs, sa difficulté est lorsque « tu dois être plus sérieux dans les impros dramatiques ou sans parole », affirme le garçon qui participe pour une troisième fois à ce tournoi. Être ici, « ça enrichit mon français. Ça me prépare aussi aux ligues du secondaire », ajoute-t-il.

C’est « une bonne pratique de la communication orale en français de manière spontanée. Dans un contexte minoritaire, c’est important de s’amuser en français. C’est toujours une journée divertissante. Les joutes à l’élémentaire sont souvent plus comiques et de bon goût », explique M. Castellano.

Le tournoi provincial au niveau du secondaire aura quant à lui lieu à Barrie, du 25 au 28 avril.

Photo : l’équipe championne : Mgr-Bruyère de London.